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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل محبسه بقسم البساتين نتيجة تعرضه للتعذيب

صدى البلد

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

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وأوضح المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة،  وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه إحتياطياً بتاريخ 23/8/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية شروع فى سرقة مسكن وضبطه بمعرفة الأهالى، وبتاريخ 24/8/2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى.

وبسؤال شهود الواقعة "المحتجزين رفقته بالقسم" بمعرفة النيابة العامة أيدوا ما سبق ونفوا تعرضه لأي اعتداء.

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعى بأن الوفاة طبيعية وخلو جثمان المتوفى من أية إصابات تشير إلى عنف أو شبهة جنائية.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.

مصدر أمني الإخوان تعذيب قسم شرطة البساتين سرقة مسكن

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