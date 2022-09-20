وائل مش صغير.. رد زوجة الإبراشي على اتهامات أسرته بتغيبها أثناء مرضه

تشهد محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها لمحاكمة الطبيب المتهم في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بإعطائه أدوية خاطئة تسببت في حدوث مضاعفات أدت لوفاته.

وذكرت سحر، زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، أثناء جلسة محاكمة الطبيب المتهم بإعطاء الإبراشي أدوية كانت سببا في وفاته، ردا على اتهامات أسرة زوجها أنها كانت غير متابعة لحالته أثناء مرضه: "دي عيبه في حقهم".

وأضافت: "وائل الإبراشي مش صغير، لو كان في حاجة إليّ من المؤكد أنه كان سيقوم بالتواصل معي وطلب المساعدة، علما بأنه لم أكن متواجدة داخل مصر أثناء مرض زوجي، ولم أتمكن من العودة بسبب توقف المطارات في ذلك الوقت".



نقابة الأطباء تكشف تفاصيل التحقيق مع الطبيب المتهم

وكان الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، كشف أن لجنة التحقيق في النقابة تحقق منذ فترة في شكوى مقدمة من أسرة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل.

وقال إن النقابة تستكمل التحقيق تأديبيًا مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعدما وصلت لها إحاطة من مكتب النائب العام.

وأوضح أن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة، بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتَي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.