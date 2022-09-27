بيراميدز يختتم تدريباته قبل مواجهة جولف يونايتد الإماراتي وديا

اختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء اليوم في دبي استعدادا لخوض مباراته الأولى التحضيرية التي يلتقي فيها مع نظيره جولف يونايتد الإماراتي وديا.

ويلتقي بيراميدز مع جولف يونايتد في السابعة إلا الربع من مساء الأربعاء على ملعب سيفنز ستاديوم، في أولى المباريات الودية بمعسكره الحالي بدبي والذي يستمر حتى يوم ٣ أكتوبر المقبل.

وواصل الثنائي فخري لاكاي وإبراهيم عادل تدريباتهما التأهيلية للتعافي من المشاكل التي يعاني منها اللاعبان في عضلات البطن، تحت إشراف المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس.

وخاض الفريق تدريبا قويا على ملعب الشرطة في دبي، حيث ركز المدرب على مجموعة من التدريبات الخططية، انتظارا لوصول اللاعبين الدوليين خلال ساعات لتقترب صفوف الفريق من الاكتمال بالمعسكر.