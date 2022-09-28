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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطريقة غير تقليدية .. قدمي البطاطس لأطفالك بوصفة سهلة وسريعة

وصفة البطاطس المخبوزة
وصفة البطاطس المخبوزة

إذا كان أطفالك من عشاق تناول البطاطس يمكنك تقديمه لهم بوصفة سهلة وسريعة 
إليك المكونات وطريقة التحضير وفقا لموقع timesofindia

مكونات وصفة البطاطس المخبوزة:


6 خبز البطاطس
2 ملعقة كبيرة  زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح
 

تحضير حشوة وصفة البطاطس المخبوزة:

نصف كوب ونصف أو 2٪ حليب
6 ملاعق كبيرة زبدة
1 كوب جبن مبشور
نصف كوب قشدة حامضة
نصف ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة فلفل
بصل أخضر مقطع
5 ثمرات من البطاطس

البطاطس

طريقة تحضير حشوة وصفة البطاطس المخبوزة


1-يُسخن الفرن مسبقًا إلى 400 درجة ويوضع ورق البسكويت بورق الألمنيوم . افركي البطاطس تحت الماء الجاري وجففيها.
2-يثقب البطاطس بشوكة أو سكين عدة مرات. رشي زيت الزيتون فوق كل حبة بطاطس وافركيها ، ثم أضيفي القليل من ملح الكوشروتخبز لمدة ساعة في الفرن.
3-أتركي البطاطس تبرد واستخدمي السكين ولفي الحواف الداخلية للبطاطس ثم أخرجيها بملعقة.
4-تُهرس البطاطس في وعاء وتُضاف إليه الكريما الحامضة والزبدة والملح والفلفل.

5-تخبز البطاطس على حرارة 375 درجة لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة أو حتى تذوب الجبن.
6-ضعي القليل من القشدة الحامضة على الوجه وستكون جاهزًا للأكل!
 

البطاطس وصفة البطاطس وصفة البطاطس المخبوزة مكونات وصفة البطاطس المخبوزة

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