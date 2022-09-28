أثناء خروجه.. رونالدو يلقي شارة قيادة البرتغال أمام إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

تداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يلقي بشارة قيادة منتخب بلاده أثناء خروجه من الملعب في مباراة إسبانيا، في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأثار الفيديو غضباً كبيراً من مشجعين كريستيانو رونالدو، حيث تم اعتباره إهانة لدوره كقائد لمنتخب البرتغال.

بفوز مثير على البرتغال.. إسبانيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بفوزه على مضيفه البرتغالي بهدف نظيف الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في التصنيف الأول.

المنتخب البرتغالي كان الأفضل طيلة أحداث المباراة، ولكن عكس سيرها، استطاع ألفارو موراتا تسجيل هدف الانتصار للمنتخب الإسباني في الدقيقة 88 من متابعة لرأسية نيكو ويليامز.