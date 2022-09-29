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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أغبياء وناكرون للجميل.. شقيقة رونالدو تهاجم جماهير البرتغال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

دافعت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، عن شقيقها بعد تعرضه لانتقادات عنيفة من جماهير البرتغال، عقب وداع ضياع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكتبت شقيقة رونالدو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "كريستيانو لديه عائلته ومن يحبونه سيقفون بجانبه دائمًا مهمًا حدث".

أضافت: "ما يحدث لا يفاجئني على الإطلاق، البرتغاليون يبصقون في الطبق الذي يأكلون منه،  لهذا السبب يزعجهم أن يظهر شخص مختلف ويغير العقليات، أنا معك دائمًا معك يا ملكي وحافظ على هدوئك".

وتابعت: "من الضروري مساندة جميع من قدموا المساعدة لهذا البلد، لكن البرتغاليين مرضى وتافهون وبلا روح وأغبياء وناكرون للجميل".

وفقد منتخب البرتغال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة أمام إسبانيا بهدف قاتل في اللحظة الأخيرة، أمس الأول الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات قاسية، عقب خسارة البرتغال أمام إسبانيا بسبب تراجع مستواه.

ترتيب مجموعة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية:

1- إسبانيا : 11 نقطة

2- البرتغال : 10 نقاط

3- سويسرا : 9 نقاط

4- التشيك : 4 نقاط

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