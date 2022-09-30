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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عنها فورا.. عادات تؤدي لهشاشة العظام

صدى البلد

يعد الحفاظ على العظام من أهم العادات الصحية لذلك يمكنك غرس المعادن في عظامك خلال فترة المراهقة ، والبلوغ المبكر ، والطفولة. 

 من الضروري تطوير عظام قوية وصحية خلال فترة الرضاعة والمراهقة ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها كشخص بالغ للحفاظ على صحة العظام. 

يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية وأنماط الحياة في تطوير عظام قوية والحفاظ عليها مع تقدمك في العمر. 

 

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 هناك أطعمة معينة تمنع بالفعل الامتصاص وتعزز في النهاية فقدان العظام."

وهناك أشياء ضارة لعظامك وفقا ل india.com وهي :


المشروبات الغازية غنية بالسكر والكافيين كما أنها تحتوي على حمض الفوسفوريك كمادة حافظة ، والتي تتسبب في فقدان العظام.


تسبب الإفراط في تناول البروتين الحيواني في فقدان الكالسيوم في البول 


يزيد الكافيين الموجود في الشاي والكاكاو والشوكولاتة والقهوة من إفراز الكالسيوم.


كما أن تدخين التبغ ومضغه يسرقان الجسم من مخزون الكالسيوم لأن النيكوتين يؤثر على امتصاص الكالسيوم.


يزيد تناول الملح والسكر الزائد من إفراز الكالسيوم.


يميل الشخص ذو الهيكل الصغير وكتلة العضلات الأقل إلى تخزين كمية أقل من الكالسيوم 


أسلوب الحياة الذي يتسم بقلة الحركة يسلب جسمك من مخزون الكالسيوم. عندما تبدأ أي نشاط بدني مثل المشي أو الجري أو الركض فإنه يساعدك على منع فقدان العظام.


هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها للحفاظ على عظام قوية وصحية مثل تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د ، وممارسة الرياضة بشكل متكرر ، وممارسة ممارسات نمط الحياة الصحية.

العظام المشروبات الغازية صحة العظام هشاشة العظام الكالسيوم تمدد الأوعية الدموية

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