تسلا وانفجار في عمليات التسليم مع الربع الأخير من 2022.. تفاصيل

أبرمت تسلا صفقة مع شركة تأجير السيارات "هرتز" منذ فترة، آنذاك قالت شركة التأجير إنها طلبت 100 ألف سيارة سيدان طراز تسلا موديل 3 ، وكان عليها دفع السعر الكامل والانتظار حتى يحين دورها في عمليات التسليم.

حسبما أفاد موقع Electrek وعلى لسان مصادر مطلعة على الأمر، لدي تسلا طلبات تسليم بعدد كبير جدا مع الربع الأخير من 2022، خاصة وأنها ستسلم هيرتز عددًا كبيرًا من مركبات الأسطول مع نهاية الربع الثالث من عام 2022. الهدف من عمليات التسليم المهولة هو الوصول إلى رقما قياسيا جديد وهو الهدف الذي يضعه إيلون ماسك نصب عينيه مع كل نتائج ربع سنوية لتسلا.

كل الأخبار الأخيرة التي تشير إلى أن تسلا مقدمة على عمليات تسليم عددًا هائلاً من المركبات لهذا الربع الأخير، وإمكانية تسليم طلبات أسطول كبير مثل هرتز يرفع جدا من هذا الرقم.

بدأت حاليا العديد من الشركات والمؤسسات سواء في أوروبا أو أمريكا في استبدال أساطيل السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي والبنزين بالسيارات الكهربائية خاصة وأنها مع 2030 ستضطر لذلك مجبرة في نهاية المطاف ، وبعضها يمضي قدمًا في خطة الاستبدال والإحلال بوتيرة سريعة.

أفادت مصادر مطلعة إلى موقع إلكتريك أن تسلا ستسلم "أجزاء كبيرة" من طلبيات أسطول هرتز بقل نهاية هذا العام، وهو عدد يقترب من 100 الأف سيارة وبحسب ما ورد ، بدأت شركات مثل Avis و Enterprise في شراء سيارات من تسلا، كما أن صانع السيارات الكهربائية الرائد في مجاله لديه بالفعل طلبات من عدد كبير من الشركات في انتظار دورها لتسلم المنتجات.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Autonomy ، سكوت بينتر إليكتريك أنه يتوقع الحصول على حوالي 500 سيارة تسلا جديدة قبل نهاية هذا الأسبوع، كما أن خدمة الاشتراك الكهربائي تهدف إلى الحصول على 10 آلاف سيارة من تسلا موديل 3 بحلول نهاية عام 2022 ، كما أنها دفعت السعر الكامل لها وتنتظر في طابور التسليم الدوري على دفعات.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Autonomy أنه كان من الصعب تسلم الطلبية كاملة في الوقت المناسب، كانت تسلا تقدم أعداد من المركبات أقل من المتوقع في الماضي بسبب عدد كبير العوامل الخارجية. لذلك سيكون الربع الأخير من 2022 حاسما وقويا في هذا الصدد. كان الربع الثاني من عام 2022 ربعًا صعبًا بالنسبة لشركة صناعة السيارات بشكل عام ، لذا فإن هذه الخطة المحتملة الخاصة بالتسليم ستكون منطقية.