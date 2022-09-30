عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا وانفجار في عمليات التسليم مع الربع الأخير من 2022.. تفاصيل

تسلا و هرتز
تسلا و هرتز

أبرمت  تسلا  صفقة مع شركة تأجير السيارات "هرتز" منذ فترة، آنذاك قالت شركة التأجير إنها طلبت 100 ألف سيارة سيدان طراز  تسلا  موديل 3 ، وكان عليها دفع السعر الكامل والانتظار حتى يحين دورها في عمليات التسليم. 

حسبما أفاد موقع Electrek وعلى لسان مصادر مطلعة على الأمر، لدي  تسلا  طلبات تسليم بعدد كبير جدا مع الربع الأخير من 2022، خاصة وأنها ستسلم هيرتز عددًا كبيرًا من مركبات الأسطول مع نهاية الربع الثالث من عام 2022. الهدف من عمليات التسليم المهولة هو الوصول إلى رقما قياسيا جديد وهو الهدف الذي يضعه إيلون ماسك نصب عينيه مع كل نتائج ربع سنوية لتسلا.

كل الأخبار الأخيرة التي تشير إلى أن تسلا مقدمة على عمليات تسليم عددًا هائلاً من المركبات لهذا الربع الأخير، وإمكانية تسليم طلبات أسطول كبير مثل هرتز يرفع جدا من هذا الرقم.

بدأت حاليا العديد من الشركات والمؤسسات سواء في أوروبا أو أمريكا في استبدال أساطيل السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي والبنزين بالسيارات الكهربائية خاصة وأنها مع 2030 ستضطر لذلك مجبرة في نهاية المطاف ، وبعضها يمضي قدمًا في خطة الاستبدال والإحلال بوتيرة سريعة. 

أفادت مصادر مطلعة إلى موقع  إلكتريك أن تسلا ستسلم "أجزاء كبيرة" من طلبيات أسطول هرتز بقل نهاية هذا العام، وهو عدد يقترب من 100 الأف سيارة وبحسب ما ورد ، بدأت شركات مثل Avis و Enterprise في شراء سيارات من تسلا، كما أن صانع السيارات الكهربائية الرائد في مجاله لديه بالفعل طلبات من عدد كبير من الشركات في انتظار دورها لتسلم المنتجات.

دراسة: عملاء تسلا الأكثر ولاءً للعلامة التجارية.. وتسونامي السيارات الكهربائية يقلب الموازين

حريق مصنع تسلا بألمانيا.. كابوس جديد لـ إيلون ماسك.. فيديو

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Autonomy ، سكوت بينتر إليكتريك أنه يتوقع الحصول على حوالي 500 سيارة تسلا جديدة قبل نهاية هذا الأسبوع، كما أن خدمة الاشتراك الكهربائي تهدف إلى الحصول على 10 آلاف سيارة من تسلا موديل 3 بحلول نهاية عام 2022 ، كما أنها دفعت السعر الكامل لها وتنتظر في طابور التسليم الدوري على دفعات.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Autonomy أنه كان من الصعب تسلم الطلبية كاملة في الوقت المناسب، كانت تسلا تقدم أعداد من المركبات أقل من المتوقع في الماضي بسبب عدد كبير العوامل الخارجية. لذلك سيكون الربع الأخير من 2022 حاسما وقويا في هذا الصدد. كان الربع الثاني من عام 2022 ربعًا صعبًا بالنسبة لشركة صناعة السيارات بشكل عام ، لذا فإن هذه الخطة المحتملة الخاصة بالتسليم ستكون منطقية.

هرتز تسلا تسلا موديل 3 سيدان هيرتز Electrek اوروبا أمريكا Avis Autonomy Enterprise شركة تأجير سيارات تأجير سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الأرز رخص| التموين تزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن السلع

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

تجردت من الرحمة أم أنها محقة.. أم تلقي بطفليها في الشارع| تفاصيل

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

عقب فسخ تعاقده.. يوسف بلايلي يقترب من الأهلي بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

لامبورجيني أوروس S الجديدة موديل 2023.. شخصية جديدة وإمكانيات أكبر

فيلم فيراري في مواجهة بورشه يتحول لحقيقة.. منافسة شرسة بينهما في 2023

تبدأ من 53 ألف دولار.. BMW Z4 موديل 2023 بتصميم رياضي ومعدات متطورة

شركة Lilium Air للتنقل تخطط لتصنيع 400 تاكسي طائر خلال 12 شهرًا

سيارة تفصيل لعميل محظوظ.. فيراري SP51 تصميم من الخمسينيات ومحرك V12

بتصميم بسيط.. بولستار تكشف المزيد عن طراز 3 قبل إطلاقها 12 أكتوبر

بنتلي بنتايجا الهايبرد موديل 2023.. بنطاق أطول وفئات تجهيز لأول مرة

دراسة: عملاء تسلا الأكثر ولاءً للعلامة التجارية.. وتسونامي السيارات الكهربائية يقلب الموازين

ترشيحاتنا

الدولية للطاقة الذرية توافق على القرار المصري بتطبيق نظام الضمانات بكافة دول الشرق الأوسط

واتساب يقدم 5 خصائص جديدة لمستخدميه

صفر كبير لإخوان المغرب.. تفاصيل السقوط المدوي لـ العدالة والتنمية فى انتخابات جزئية

التحسين في الثانوية العامة| حجازي ينفي تطبيقه بطريقة التسعينيات ويشرح شكله الجديد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

هل الغسل يوم الجمعة فرض أم سنة؟.. واجب على هذا الشخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان جريئة و ملفتة...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

توقف عن شرائه فورا| طبيب يحذر من حواوشي الشارع.. سر خطير وراء مذاقه

ميرهان حسين بإطلالة جذابة على إنستجرام

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

فيديو

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ