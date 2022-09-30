بعد أنباء انفصالهما.. تصرف صادم من زوج نسرين طافش

تصدر اسم نسرين طافش، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا.

وعلى الرغم من حذف الصور، وكذلك حذف نسرين لزوجها من الأصدقاء؛ إلا أنه ما زال يتابعها، ولكن فوجئ الجمهور برد فعله الصادم، وحذفه لنسرين من قائمة الأصدقاء.

ورجح متابعوا نسرين طافش وزوجها، أن هناك خلافا قائم بين الفنانة نسرين طافش وزوجها، بعد أن فاجأت الفنانة متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها شريف شرقاوي من حسابها بتطبيق إنستجرام للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من زواجهما.

آخر ظهور لـنسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية “ توب” بيضاء قصيرة وبنطلون باللون البرتقالي.