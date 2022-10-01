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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة كبرى تعصف ببورصة أمريكا لأول مرة.. أكبر هبوط منذ 2009

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه بعد خسائر حادة يوم الخميس وصل معها مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، انخفض المؤشر في تعاملات ما بعد الظهيرة الجمعة، ليسجل ثلاثة أرباع سنوية متتالية من التراجع.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر حدث للمرة الأولى منذ عام 2009. أما سندات الخزانة الأمريكية، فقد تراجعت الجمعة بعد عمليات متأخرة في نهاية الشهر، فيما وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3.80%.

وفي نهاية الجلسة تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.71% أو بحوالي 500 نقطة إلى 28725 نقطة، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر دون مستويات 29 ألف نقطة منذ نوفمبر 2020، فيما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5% مسجلاً 10575 نقطة.

وزادت أسواق المملكة المتحدة من الضغوط على الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، بعدما كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية، ما خلق حالة من الفوضى في الأسواق، حاول بنك إنجلترا إدارتها.

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ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن "المستثمرين متحمسون ومتوترون لمعرفة توجهات البنوك المركزية العالمية وموقفها من التشديد النقدي، على اعتبار أن الظروف المالية الصعبة وأسعار الفائدة المرتفعة تضعف الأداء الاقتصادي وتهدد الاستقرار المالي".

إلى ذلك، استمر التصعيد في ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ضمّ بلاده أربع مناطق محتلة في أوكرانيا، هو أمر لا رجوع عنه، في وقت أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التسرب الهائل من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق، كان متعمدًا ومقصودًا.

خسائر هائلة للنفط 

شهدت أسعار النفط في ختام تعاملات مساء أمس الجمعة، تراجعًا كبيرًا مسجلة خسائر شهرية وفصلية، حيث  تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 2.14% إلى 79.49 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 1%.

وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.بي. سي" الأمريكية، سجل الخام خسائر شهرية وفصلية بنحو 11% و25% على الترتيب، فيما هبطت عقود خام برنت بنسبة 0.6% إلى 87.96 دولار للبرميل، بينما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، فيما سجل الخام خسائر شهرية وفصلية بنسبة 8.8% و23% على الترتيب.

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