عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار النفط في ختام تعاملات مساء أمس الجمعة، تراجعًا كبيرًا مسجلة خسائر شهرية وفصلية، حيث  تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 2.14% إلى 79.49 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 1%.

وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.بي. سي" الأمريكية، سجل الخام خسائر شهرية وفصلية بنحو 11% و25% على الترتيب، فيما هبطت عقود خام برنت بنسبة 0.6% إلى 87.96 دولار للبرميل، بينما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، فيما سجل الخام خسائر شهرية وفصلية بنسبة 8.8% و23% على الترتيب.

زيادة في إنتاج أوبك

وارتفع إنتاج أوبك من النفط في الشهر الجاري إلى أعلى مستوياته منذ عام 2020، وذلك بمقدار 210 آلاف برميل على أساس شهري إلى 29.81 مليون برميل نفط يوميًا، حيث دعمت السعودية ونيجيريا وليبيا زيادة الإنتاج النفطي في الشهر الجاري.

بسبب أزمة الطاقة.. مظاهرات عارمة في التشيك ومطالب باستقالة الحكومة| فيديو

رئيس المفوضية الأوروبية: سنرد بقوة على عمليات التعطيل المتعمدة لبنى الطاقة في أوروبا

ونقلت الشبكة الأمريكية عن محللين قولهم إن أسعار النفط ستتلقى دفعة قوية الأسبوع المقبل، إذ أن تحالف أوبك+ سيرغب في حماية الأرضية السعرية عند 90 دولارًا.

تهدئة أزمة الطاقة في أوروبا

في سياق متصل، اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حزمة أولية من الإجراءات لتهدئة أزمة الغاز، حيث تعهدوا بتقديم المزيد الأسبوع المقبل حال تفاقم الوضع، بعدما وقعوا على اتفاق للحد من الطلب على الكهرباء وجلب أرباح من شركات الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين الذين يعانون.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فمن المقرر أن تعود القضية الشائكة المتمثلة في وضع سقف لأسعار الغاز بالجملة إلى الطاولة مرة أخرى- حتى وإن لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع واضح.

بوتين يتهم جماعة "الأنجلو ساكسون" البريطانية بتخريب خط أنابيب نورد ستريم

مجلس الأمن الروسي: أمريكا مستفيدة من حوادث تسريب خطوط الغاز نورد ستريم

وتقول المفوضية الأوروبية إن أي حد أقصى للأسعار يجب أن يكون مصحوبًا بتخفيضات أكثر صرامة للطلب؛ إذ ليست جميع الدول الأعضاء مستعدة لذلك ومن المحتمل أيضًا أن تحظى مقترحات تدشين معيار بديل للغاز ومشتريات الغاز المشتركة بجلسة استماع أخرى.

وطغى على اجتماع بروكسل أعمال التخريب التي حدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع لخطوط أنابيب "نورد ستريم"، مما ألقى التركيز على الأمن ودفع إلى التحرك لتعزيز الدفاعات. وبينما يخطط التكتل لإجراء اختبار ضغط على بنيته التحتية للطاقة، عرض حلفاء النرويج المساعدة في حماية أصول النفط والغاز.

الكهرباء العقود الآجلة دولار برميل النفط الخام السعودية اسعار النفط انتاج النفط النفط والغاز الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

بسبب أزمة الطاقة.. مظاهرات عارمة في التشيك ومطالب باستقالة الحكومة| فيديو

جروشكو: تحديد سقف لسعر النفط الروسي من شأنه زعزعة الاستقرار بسوق الطاقة

رئيس المفوضية الأوروبية: سنرد بقوة على عمليات التعطيل المتعمدة لبنى الطاقة في أوروبا

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة في أوروبا

المفوضية الأوروبية توافق على إجراءات ألمانية جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

ترشيحاتنا

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ