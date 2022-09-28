بسبب أزمة الطاقة.. مظاهرات عارمة في التشيك ومطالب باستقالة الحكومة| فيديو

نزل آلاف المتظاهرين، اليوم الأربعاء، إلى شوارع براج عاصمة جمهورية التشيك، وألقوا باللوم على الحكومة في أزمة الطاقة.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، هتف المتظاهرون الذين كانوا يرفعون الأعلام التشيكية: "استقيلوا، استقيلوا".

وانتقد المتظاهرون الحكومة لدعمها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ولا يرون مساعدة تذكر للشركات المتضررة من الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.

كما اندلعت احتجاجات في مدن أخرى في جمهورية التشيك.

وفي وقت سابق، نُظمت مظاهرة مماثلة في ساحة فاتسلاف في براج، حيث شارك فيها حوالي 70 ألف شخص.

وفي وقت سابق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن دول أوروبا أصبحت أكثر انقساما بسبب أزمة الطاقة ونقص الغاز الروسي، مؤكدًا أن أزمة الطاقة تهدد بتحطيم الوحدة الأوروبية.

وأضاف بيرول في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أوروبا ستعاني من "كدمات اقتصادية" بالأشهر المقبلة من بينها الركود وتضرر الميزانيات، على خلفية إعلان روسيا قطع إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1".

من جانب آخر، قالت تقارير أوروبية، إن عدة دول في أوروبا أنفقت مبالغ هائلة لاحتواء أزمة الطاقة وذلك بعدما أوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط غاز "نورد ستريم 1"، حيث كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي قبل الحرب في أوكرانيا.

وقالت التقارير إن ألمانيا أنفقت 100.2 مليار يورو تليها إيطاليا بـ59.2 مليار وثالثا جاءت فرنسا بــ53.6 مليار، فيما خصصت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 314 مليار دولار لإجراءات تخفيف التداعيات، في حين خصصت بريطانيا 178 مليار دولار، وفقًا لبحث نشرته مؤسسة بروجل الفكرية.