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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين ظهر بدلا منه.. اختراق بث كلمة أمين حلف الناتو| شاهد

اختراق بث كلمة أمين
اختراق بث كلمة أمين عام الناتو وظهور بوتين بدلا منه .. شاهد

انقطع البث عن كلمة أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، بشكل مفاجئ، وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا منه، في مشهد أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأثناء بث كلمة أمين عام حلف الناتو على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، تم قطع البث، وظهر بوتين وهو يلقي خطابا حماسيا أمام أنصاره في الساحة الحمراء بموسكو، وهو يهتف بأعلى صوته "النصر لروسيا"، فيما أرجع المذيع السبب لمشاكل تقنية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأمر ليس مجرد صدفة، مشيرين إلى اختراق قراصنة مجهولين البث المباشر لكلمة أمين عام حلف الناتو على موقع يوتيوب، وظهور الرئيس الروسي بدلا منه بشكل متعمد.

في حين تكهن البعض بأنه خطأ من عاملي القناة خلال بث الخطاب، بينما أصر آخرون على رواية اختراق بث كلمة ستولتنبرج.

وكان الأمين العام لحلف الناتو يندد بضم روسيا "غير القانوني وغير الشرعي" لأربع مناطق في أوكرانيا، موضحا أن "من حق كييف استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة"، قبل قطع البث وظهور بوتين مؤكدا “النصر لنا”.

بوتين يعلن الانتصار

في المقابل، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام حشود ضخمة بالساحة الحمراء في موسكو قائلا إن "روسيا الحديثة منحت مواطني دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون الحق في الاختيار واختاروا أن يكونوا مع روسيا".

وأشار إلى أن مواطني هذه المناطق "اتخذوا اختيارهم بالانضمام إلى وطنهم الأم روسيا.. وموسكو تفتح أبوابها أمام الأقاليم التي انضمت إليها.

وشدد بوتين على أن "النصر سيكون لروسيا"، مضيفا "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات".

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وصباح الجمعة، وقع فلاديمير بوتين مراسيم ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

ووقع بوتين إلى جانبه وقادة دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية، مؤكدا "سنقوم بكل ما في وسعنا لدعم أشقائنا.. مرحبا بكم في وطنكم".

وردا على الخطوة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن أمريكا "تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة.. روسيا تنتهك القانون الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وشدد على أن بلاده "ستحترم دائما دود أوكرانيا المعترف بها دوليا.. وسنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية.. بما في ذلك عبر المساعدة العسكرية الإضافية بقيمة 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

كما دانت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وهولندا وإسرائيل، بشكل منفصل، الخطوة الروسية بضم 4 مناطق أوكرانية، عقب استفتاءات أجريت الأسبوع الماضي.

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