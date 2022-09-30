روسيا .. بوتين يأمر بتجنيد الشباب ومنح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوما لتجنيد الشباب بدءا من أول نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد إعلان موسكو ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونص المرسوم على تجنيد الشباب الروسي بين 18 و27 عاماً ممن ليسوا ضمن قوات الاحتياط في الجيش، خلال حملة لتجنيد 120 ألفا، حسب وكالة "ريا نوفوستي".

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن حملة تجنيد الخريف "ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالعملية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما أصدر بوتين، اليوم، مرسوما لتسهيل منح الجنسية الروسية، لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي.

وفي وقت سابق، وقع الزعيم الروسي قانونا يسمح للأجانب العسكريين في الجيش الروسي بالتقدم للحصول على الجنسية الروسية، دون تقديم تصريح إقامة.

ووفقا القانون، يمكن إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، بعدما كان الحد الأدنى في السابق لمدة هذا العقد 5 سنوات.

عقوبات على الفارين

كما أقر بوتين تعديلات على القانون الجنائي الروسي، التي بموجبها يُعاقب العسكريون الذين يرفضون اتباع أمر ضابط كبير أثناء الأحكام العرفية أو الذهاب إلى القتال، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

في حين يواجه أولئك الذين "يستسلمون طواعية للعدو" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، حسب وكالة "تاس" الروسية.

ووفقا للقانون الجديد، يعاقب الفارين من التجنيد خلال فترة التعبئة أو الحرب بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما.

وأصدر زعيم الكرملين الشهر الجاري، قانونا ينص على معاقبة النهب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، إذا ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب.

وكان بوتين أعلن، في وقت سابق، التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، باستدعاء 300 ألف جندي احتياط إلى الخدمة العسكرية فورا.

وصباح الجمعة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

ووقع بوتين إلى جانبه وقادة دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية، مؤكدا "سنقوم بكل ما في وسعنا لدعم أشقائنا.. مرحبا بكم في وطنكم".