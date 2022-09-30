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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالية ضخمة بموسكو لضم مناطق أوكرانية.. ورد فعل جنوني بعد ظهور بوتين

بمشاركة بوتين.. احتفالية
بمشاركة بوتين.. احتفالية ضخمة بموسكو لضم مناطق أوكرانية

احتشد عشرات آلاف الروس في الساحة الحمراء بموسكو، احتفالا بضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، وسط هتافات جنونية وغناء هستيري فور ظهور الرئيس فلاديمير بوتين.

وأقامت روسيا احتفالات ضخمة بالساحة الحمراء في موسكو، بحضور عدد من المغنيين الروس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وقع صباح اليوم على مراسيم ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة.

وفور ظهور بوتين، هتفت الحشود بشكل هستيري "روسيا، روسيا، روسيا، ثم بدأوا في الغناء والهتاف لزعيم الكرملين، الذي طلب إرسال صوتهم للمقاتلين على جبهات القتال في أوكرانيا.

وفي كلمة أمام آلاف من مؤيديه بموسكو، قال بوتين إن  روسيا أنشأت "أوكرانيا جديدة" عبر الموافقة على طلب انضمام الأقاليم الأوكرانية الأربعة.

وأشار إلى أن مواطني هذه المناطق "اتخذوا اختيارهم بالانضمام إلى وطنهم الأم روسيا.. وموسكو تفتح أبوابها أمام الأقاليم التي انضمت إليها.

وتابع بوتين "روسيا الحديثة منحت مواطني دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون.. الحق في الاختيار واختاروا أن يكونوا مع روسيا".

كما شارك بوتين عددا من المغنيين، أداء النشيط الوطني الروسي، أمام الجماهير التي ملأت الساحة الحمراء.

وشدد بوتين على أن "النصر سيكون لروسيا"، مضيفا "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع، صباح الجمعة، مراسيم ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

ووقع بوتين إلى جانبه وقادة دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأكد زعيم الكرملين "سنقوم بكل ما في وسعنا لدعم أشقائنا في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون".

إدانات غربية

من جهته، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إعلان روسيا القائم على "الاحتيال" بضم 4 مناطق أوكرانية، لافتا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

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وقال بايدن في بيان إن أمريكا "دين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة.. روسيا تنتهك القانون الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وشدد على أن بلاده "ستحترم دائما دود أوكرانيا المعترف بها دوليا.. وسنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية.. بما في ذلك عبر المساعدة العسكرية الإضافية بقيمة 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

كما دانت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وهولندا وإسرائيل، بشكل منفصل، الخطوة الروسية بضم 4 مناطق أوكرانية، عقب استفتاءات أجريت الأسبوع الماضي.

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