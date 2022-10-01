استولى على شاشة تليفزيون.. حبس شخص لاتهامه بسرقة شقة في التجمع الأول

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة شقة سكنية في منطقة التجمع الاول.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغاً من مدير إحدى شركات صيانة المشروعات - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالى - جهاز "لاب توب" من داخلها، بالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه في التجمع الاول .

اعترافات المتهم

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب في منطقة التجمع الاول، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.