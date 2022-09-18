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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سباق سرعة.. ضبط طالبين دهسا مواطنا في التجمع الأول

المرور
المرور

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام سيارتين بالاصطدام بأحد الأشخاص بالقاهرة الجديدة، حيث تم ضبط شابين لا يحملان تراخيص وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن  رصدت تداول مقطع فيديو عبر  "فيس بوك" يتضمن قيام سيارتين ملاكى بالتسابق بأحد المحاور المرورية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفروا هاربين.

بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 سبتمبر الجاري من أحد الأشخاص "حارس" بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى وإصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما وتبين انهما طالبين لا يحملان رخص للقيادة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

مباحث القاهرة رجال مباحث القاهرة فيس بوك النيابة

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