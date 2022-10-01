بفستان جرئ.. مي القاضي تثير ضجة بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة الشابة مي القاضي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها .



وخطفت مي القاضي الأنظار فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مفتوح من جانب الساق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي القاضي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية والهادئة.







وعُرض مؤخرا للفنانة مي القاضي مسلسل «البيت بيتي» عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، وغيرهم من الفنانين، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، وﺇﺧﺮاﺝ: خالد مرعي.



يذكر أن آخر أعمال «القاضي» السينمائية فيلم «لعبة شيطان» الذي عرض الفترة الماضية في دور العرض السينمائية، والفيلم تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، كما قام ببطولته مجموعة من الفنانين وهم: باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، محمد عز، إسلام إبراهيم، منى ممدوح، نانسي صلاح، أحمد سلطان، منة تيسير.

