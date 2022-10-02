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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها: حريصون على تقديم الدعم الأنشطة والمبادرات والأسر الطلابية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب سير العملية التعليمية بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والعلاج الطبيعي في أول أيام العام الدراسي الجديد. 

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جاء ذلك بحضور  الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي.

وخلال جولته تفقد نائب رئيس الجامعة قاعات المحاضرات والمدرجات بالكليات، والتقى بالطلاب مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وطالب الدكتور تامر سمير كافة الطلاب بالمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم الأنشطة والمبادرات والأسر الطلابية.

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جامعة بنها الانشطة الطلابية كلية العلاج الطبيعي العملية التعليمية رئيس جامعة بنها

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