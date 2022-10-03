طارق العوضي: طلبنا من الحاصلين على العفو الرئاسي المشاركة في الحوار الوطني

قدم طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، التهنئة لـ 50 أسرة مصرية، قائلا: ادخلنا البهجة عليهم بسبب خروج أبنائهم من المعفو عنهم رئاسيًا، متابعا: الدولة المصرية تفتح صفحة جديدة مع كل المختلفين في الرأي دون أي مساوامات.





وأضاف “طارق العوضي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” أن هناك بعض الأقاويل حول قيام الحكومة بعمل مساوامات مع المفرج عنهم لكي يلتزموا الصمت، وهذا الكلام غير حقيقي ولم ولن يحدث، وأكبر دليل على ذلك توجيه الرئيس السيسي بحل كافة العقبات والمشاكل التي تواجههم.





وأكمل: طلبنا من الحاصلين على العفو الرئاسي المشاركة في الحوار الوطني، دون سقف، وأن يكون الحوار مندرج تحت طائلة الدستور وقوانينه، متابعا: هناك مجموعة شاركت بالفعل

واسترسل: هناك بعض المعوقات لإعادة الدمج تتعلق بالقوانين ولوائح بعض الشركات ونعمل على حلها.



