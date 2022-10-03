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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكرتونة بـ200 جنيه في هذه الحالة.. قفزة أسعار البيض تنذر بتوقعات مخيفة

اسعار البيض اليوم
اسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض بشكل غير مسبوق خاصة الأيام الحالية مع دخول المدارس، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 76 جنيها في المزرعة بينما تباع بمبلغ يتراوح بين 80-90 جنيها حسب المنطقة.

جاء ذلك على خلفية بدء بعض مربي الدواجن التخلص من دواجنهم التي تبيض شيئًا فشيئًا بعد الخسارة المتتالية، حتى وصل الأمر إلى تراجع إنتاج البيض يوميًا، بحسب ما أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار.

البيض

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الإفراجات البنكية

من جانبه قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض بالأسواق ستظل ترتفع يومًا بعد يوم إذا لم تتم الإفراجات البنكية عن أعلاف الدواجن المتواجدة في الموانئ.

وتابع الزيني في تصريحات لصدى البلد ، أن مصانع الأعلاف ما زالت متوقفة نتيجة عدم الإفراج عن الذرة التي تدخل في صناعة الأعلاف بالموانئ ، وبالتالي يتخلص مربو الدواجن من القطعان.

البيض

40 مليون بيضة 

وتابع الزيني، خلال تصريحاته التليفزيونية عبر قناة النهار ، إن إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 4 مليون دجاجة في اليوم و40 مليون بيضة وهو أكبر إنتاج في الشرق الأوسط.

وأشار الزيني في تصريحاته إلى ان مصر حققت اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 100% ،مضيفا أن  الظروف قاسية بسبب شح الدولار مما أدى إلى نقص شديد في المواد الخام وهي الأعلاف، هناك أكثر من مليون ونصف طن أعلاف مكدسة في الموانئ.

البيض

ونوه إلى أن هناك وعد بالإفراج عن الكميات المحجوزة من الأعلاف ومدخلات انتاجها لإعادة تشغيل المزارع والمصانع، مشيرا إلى أن هناك تحدي كبير جدا أمام صناعة الدواجن، حيث تضم 3 ملايين عامل من العمالة المباشرة  وغير المباشرة.

 200 جنيه للكرتونة

وتابع :"الفراخ المستوردة تكون زيادة 50 % عن الأسعار المحلية ،وفي حالة استيراد كرتونة البيض سيصل سعرها إلى 200 جنيه".

أسعار البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 75-76 جنيها للطبق في المزرعة و80 جنيه إلى 85 للمستهلك حسب المنطقة و62.5 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%،  ووصل سعر الأبيض 70 جنيها في المزرعة ، وبين  75 و 76 جنيها  للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 80 و 90 جنيها.

 

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