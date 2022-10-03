نادي روتاري يقلد خالد إدريس شارة العضوية الشرفية

استضاف نادي روتاري هليوبوليس النزهة في اولى ندواته للعام الروتاري الجديد 2022/2023 الكاتب الصحفى خالد إدريس رئيس تحرير جريدة الوفد للتحدث عن دور الإعلام في حرب أكتوبر ودوره في مؤسسات العمل المدني .



تحدث " إدريس " عن خطة الخداع الاستراتيجى التى وضعها الرئيس السادات وكيف غير الاعلام من سياساته فى ذلك الوقت وساهم بقيادة محمد عبدالقادر حاتم وزير الاعلام آنذاك فى نجاحها والتعتيم على ما يجرى بالداخل ، وكان قرار الحرب مفاجأة افقدت العدو توازنه ، كما تحدث عن اندية الروتارى ودورها الاجتماعى التنموى والتوعوى والتثقيفي وطالب رئيس تحرير الوفد بضرورة مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الدولة لمواجهة التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية لتعبر الى بر الأمان .



ودار حوار بين الحاضرين حول دور الاعلام فى مواجهة الشائعات ، والتصدى للمخططات التى تسعى للنيل من الدولة المصرية ومحاولات زعزعزعة الاستقرار وتعطيل مسيرة التنمية .



أدار الندوة أمير وديد رئيس النادي وميرا عبد الشهيد السكرتير الفخري للنادى وبحضور محافظ المنطقة الروتارية ايمن نزية و كوكبة من مساعدي المحافظ و رؤساء و اعضاء نوادي الروتاري بمصر .



و نظمت الندوة تحت إشراف مساعد المحافظ المستشار مايكل نصيف ، وقدمتها حنان حسنى .



و قد قام ايمن نزية محافظ المنطقة القادم بتقليد شارة العضوية الشرفية لنادي هليوبوليس النزهة للكاتب الصحفى خالد إدريس و لعضوة الروتاراكت الجديدة مونيكا رامي كما قام امير وديد بتقديم هدية تذكارية لعضو النادي الشرفي .



وقد اثنى الحضور على حسن التنظيم للندوة ووجهوا الشكر للنادي على هذا اللقاء الذي امتع جميع الحضور .

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