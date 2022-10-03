مصطفى عنبة بعلم مصر: بعشق تراب بلدي أم الدنيا

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة، صورة جديدة له مع علم مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب مصطفى عنبة: "بحب اللي يحبوكي وبعشق تراب بلدي.. بحبك يا أم الدنيا".

على الجانب الآخر، أعلن مصطفى عنبة، خوضه مجال التمثيل لأول مرة، من خلال المشاركة في مسرحية جامعة المشاغبين مع أبطال مسرح مصر.

ونشر مصطفى عنبة عبر إنستجرام صورة له مع أبطال مسرحية جامعة المشاغبين وعلق عليها، قائلا: "أول خطوة ليا في مجال التمثيل أتمنى من الله التوفيق".

تعرض مسرحية مصطفى عنبة “جامعة المشاغبين” في المملكة العربية السعودية، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد وشيماء سيف وحمدي المرغني وأوس أوس وسليمان عيد ومن إخراج محمد أوتاكا وغيرهم.