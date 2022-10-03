عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى عنبة بعلم مصر: بعشق تراب بلدي أم الدنيا

صدى البلد

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة، صورة جديدة له مع علم مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب مصطفى عنبة: "بحب اللي يحبوكي وبعشق تراب بلدي.. بحبك يا أم الدنيا".

txt

مصطفى عنبة بملابس الإحرام خلال أداء مناسك العمرة ..شاهد

txt

مغني المهرجانات عنبة يخوض مجال التمثيل بجامعة المشاغبين

على الجانب الآخر، أعلن مصطفى عنبة، خوضه مجال التمثيل لأول مرة، من خلال المشاركة في مسرحية جامعة المشاغبين مع أبطال مسرح مصر.

ونشر مصطفى عنبة عبر إنستجرام صورة له مع أبطال مسرحية جامعة المشاغبين وعلق عليها، قائلا: "أول خطوة ليا في مجال التمثيل أتمنى من الله التوفيق".

تعرض مسرحية مصطفى عنبة “جامعة المشاغبين” في المملكة العربية السعودية، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد وشيماء سيف وحمدي المرغني وأوس أوس وسليمان عيد ومن إخراج محمد أوتاكا وغيرهم.

مصطفي عنبه مغنى المهرجانات عنبة بيومي فؤاد المهرجانات الشعبية المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

بعد إعدام المتهم.. النيابة العامة تعلن إذاعة المرافعة في قضية الطالبة سلمى

ترشيحاتنا

اختفاء غواصة يوم القيامة وتجربة نووية قرب أوكرانيا.. بوتين يثير رعب الغرب

تامر أمين عن السبلايز: المدارس الخاصة لاتمل من فرض رزالات على أولياء الأمور

تسكين الطلاب بالأدوار العليا مخالف..التعليم تكشف مفاجأة في وفاة طفلة مدرسة العجوزة

الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالمعاهد الأزهرية.. تعرف عليها

العثور على بردية لـ أحمس طولها 14 مترا داخل تابوت في سقارة

محمود علاء ينضم للاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول اللعب معه.. ثعبان ينتقم من هندي ويعضه من فمه

بفستان ملفت.. ريم البارودي تتألق بإطلالة صيفية

استند على نفسك.. زوجة رامى جمال تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

اختيار نسرين طافش ثالث اجمل امرأة مسلمة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ