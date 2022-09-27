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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى عنبة بملابس الإحرام خلال أداء مناسك العمرة ..شاهد

مطرب المهرجنات عنبه
مطرب المهرجنات عنبه

شارك  مطرب المهرجانات الشعبى مصطفى عنبة، صورة جديدة أثناء تأديته مناسك العمرة.

ونشر مصطفى عنبة، خلال خاصية الستورى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة بملابس الإحرام أمام الكعبة. 

عنبة 

على الجانب الآخر، أعلن مغني المهرجانات مصطفى عنبة، خوضه مجال التمثيل لأول مرة وذلك من خلال المشاركة  في مسرحية جامعة المشاغبين مع أبطال مسرح مصر. 

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مغني المهرجانات عنبة يخوض مجال التمثيل بجامعة المشاغبين

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أحمد حمادة مغني المترو: سجلت دويتو مع تامر حسني وأظهر في حفلته

ونشر مصطفى عنبة عبر انستجرام صورة له مع أبطال مسرحية جامعة المشاغبين وعلق عليها قائلا:" أول خطوة ليا في مجال التمثيل أتمنى من الله التوفيق". 

تعرض مسرحية مصطفى عنبة “جامعة المشاغبين” في المملكة العربية السعودية، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد وشيماء سيف وحمدي المرغني وأوس أوس وسليمان عيد ومن إخراج محمد أوتاكا وغيرهم.

أشعل مؤدي المهرجانات عنبة أجواء القاهرة بحفل ضخم على مسرح الزمالك، على مدار ساعتين من عمر الحفل بإجبار مئات الحضور على الرقص والتفاعل مع أغانيه، مع إضفاء جرعة مركزة من الأدرينالين بالاستعانة بفريق محترف من الراقصين وعروض الألعاب النارية، وذلك في ثالث حفلاته بمسرح الزمالك أغسطس الماضي.

وخطف عنبة مسامع أكثر من ألفين شخص أغرقوا منطقة الزمالك بالحضور قبل موعد الحفل بساعتين عبر توليفة غنائية بأكثر من 14 أغنية   بداية من "العو جه العو حضر" و"الملوك" و"طيارات" و"دولة" مرورا بأغنيات "كينج اللعبة" و"الباشا جالكو" و"غشيم".

 

مطرب المهرجانات مصطفي عنبه مسرح الزمالك جامعة المشاغبين حمدي المرغني

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