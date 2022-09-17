عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حمادة مغني المترو: سجلت دويتو مع تامر حسني وأظهر في حفلته

أحمد حمادة مغني المترو
أحمد حمادة مغني المترو

حل المطرب الشاب أحمد حمادة، المعروف إعلاميا باسم “مغني المترو”، ضيفا على “صدى البلد”، بعدما انتشرت له فيديوهات أثناء غنائه في المترو لإضافة البهجة والسعادة على الركاب.

وكشف أحمد حمادة عن مشروعه الفني الجديد مع الفنان تامر حسني ، حيث يستعد لطرح دويتو معه خلال الفترة القادمة . 

واستكمل أحمد حمادة : ان الاغنية التى سوف يقدمها مع الفنان تامر حسني ستضم عدد من المواهب الشابة الأخرى ، ومن المقرر ان يتم يظهر معه فى أحدي الحفلات . 

وأضاف أحمد حمادة : انه حاول ان يقابل الفنان تامر حسني فى احدي الحفلات واعتقد انه قد لاحظ مناشدته له ، لذا فقد شعر بالحزن . 

وتابع أحمد حمادة : ان تامر حسني حين علم بالأمر أكد انه لم يلاحظ مناشدته له أثناء الحفل نظراً لعدد الجمهور ، ثم طلب منه ان يرسل له أغنية بصوته ، وحيت سمعها عبر له عن أعجابه بصوته ، وقال له ان ظروفه تشبه ما تعرض له خلال بداياته .

مشهد من كل طفل .. تامر حسني يعلن عن مشروعه السينمائي الجديد بموقف طريف

مطرب المترو: بهاء سلطان ميسي الغناء بالنسبة لي

بهاء سلطان : 

وقال المطرب أحمد حمادة إن الفنان بهاء سلطان من أكثر الداعمين له في المجال الفني، حيث تصادف وجودهما في أحد الحفلات . 

وأضاف: “بهاء سلطان بالنسبة لي ميسي مجال الغناء ويعد الصوت المفضل بالنسبة لي، وحين قابلته طلبت منه أن يستمع إلى صوتي ووجدته يقول: الله يا أستاذ أحمد، وطلب مني الاتصال في حالة احتياجي إلى أي استشارة”. 

 

 

تامر حسني الفنان تامر حسني الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان أحمد حماده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ300 جنيه زيادة التموين |قدم فورا هذه الأوراق واصرفها الشهر المقبل

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. فيديو صادم لـ فتاة برازيلية

مفاجأة.. حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

ترشيحاتنا

الليلة بـ 1000 جنيه.. عقوبات قاسية تتنتظرعصابة شذوذ في 6 أكتوبر

ما فضل قراءة سورة الكوثر 100 مرة في الصباح لأسبوعين؟.. لا تعرفه

أسعار الدولار اليوم السبت 17-9-2022

سعر تويوتا CHR الرياضية بعد الزيادة الأخيرة .. صور

القصة الكاملة لحادث معدية النيل ببني سويف... المحافظ يتابع جهود البحث عن المفقودين .. والأهالي يشتكون من تردي الخدمات في مستشفى الفشن المركزي

أخبار التكنولوجيا| لو خايف من اختراق فيسبوك.. فعل هذا الإعداد فورا.. تحذير عاجل من آبل لهؤلاء المستخدمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازال سليمًا.. اكتشاف أقدم قلب في التاريخ عمره 380 مليون سنة

ماصة للدماء.. العثور على سمكة شيطانية نادرة وسط فيضانات حيدرأباد

باقل من ١٠ جنيه.. وصفة سحرية تخلصك من الكلف|تعرفي عليها

بفقدان للوزن.. مها أبوعوف تطل على جمهورها بـ وعد إبليس بعد وفاتها

فيديو

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ