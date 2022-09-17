أحمد حمادة مغني المترو: سجلت دويتو مع تامر حسني وأظهر في حفلته

حل المطرب الشاب أحمد حمادة، المعروف إعلاميا باسم “مغني المترو”، ضيفا على “صدى البلد”، بعدما انتشرت له فيديوهات أثناء غنائه في المترو لإضافة البهجة والسعادة على الركاب.

وكشف أحمد حمادة عن مشروعه الفني الجديد مع الفنان تامر حسني ، حيث يستعد لطرح دويتو معه خلال الفترة القادمة .

واستكمل أحمد حمادة : ان الاغنية التى سوف يقدمها مع الفنان تامر حسني ستضم عدد من المواهب الشابة الأخرى ، ومن المقرر ان يتم يظهر معه فى أحدي الحفلات .

وأضاف أحمد حمادة : انه حاول ان يقابل الفنان تامر حسني فى احدي الحفلات واعتقد انه قد لاحظ مناشدته له ، لذا فقد شعر بالحزن .

وتابع أحمد حمادة : ان تامر حسني حين علم بالأمر أكد انه لم يلاحظ مناشدته له أثناء الحفل نظراً لعدد الجمهور ، ثم طلب منه ان يرسل له أغنية بصوته ، وحيت سمعها عبر له عن أعجابه بصوته ، وقال له ان ظروفه تشبه ما تعرض له خلال بداياته .

بهاء سلطان :

وقال المطرب أحمد حمادة إن الفنان بهاء سلطان من أكثر الداعمين له في المجال الفني، حيث تصادف وجودهما في أحد الحفلات .

وأضاف: “بهاء سلطان بالنسبة لي ميسي مجال الغناء ويعد الصوت المفضل بالنسبة لي، وحين قابلته طلبت منه أن يستمع إلى صوتي ووجدته يقول: الله يا أستاذ أحمد، وطلب مني الاتصال في حالة احتياجي إلى أي استشارة”.