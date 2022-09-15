مطرب المترو: بهاء سلطان ميسي الغناء بالنسبة لي

حل المطرب الشاب أحمد حمادة، المعروف إعلاميا باسم “مغني المترو”، ضيفا على “صدى البلد”، بعدما انتشرت له فيديوهات أثناء غنائه في المترو لإضافة البهجة والسعادة على الركاب.

وقال المطرب أحمد حمادة إن الفنان بهاء سلطان من أكثر الداعمين له في المجال الفني، حيث تصادف وجودهما في أحد الحفلات .

وأضاف: “بهاء سلطان بالنسبة لي ميسي مجال الغناء ويعد الصوت المفضل بالنسبة لي، وحين قابلته طلبت منه أن يستمع إلى صوتي ووجدته يقول: الله يا أستاذ أحمد، وطلب مني الاتصال في حالة احتياجي إلى أي استشارة”.

وخلال وجود أحمد حمادة في ضيافة “صدى البلد”، قام بغناء أغنية “أنا مصمم” للفنان بهاء سلطان.

وأكد أحمد حمادة دعم عدد من الفنانين له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “هناك عدد كبير من الفنانين دعموني، أبرزهم تامر حسني، وسلوى عثمان التي تتواصل معي هاتفيا وتحرص على متابعة تطورات مشواري الفني، بالإضافة إلى أحمد حلمي الذي فاجأني بمكالمة هاتفية كانت داعمة لي بشكل كبير”.

وأضاف: “هناك أسماء أخرى دعمتني سواء بالتواصل المباشر مثل الفنان صلاح عبد الله أو عن طريق صفحاتهم عبر السوشيال ميديا مثل أصالة، ولقاء الخميسي، ووفاء عامر، ومصطفى درويش، ورانيا فريد شوقي، ولقاء سويدان، ودينا”.

جدير بالذكر أن أحمد حمادة يستعد لطرح أغنية جديدة مع الفنان تامر حسني خلال الفترة القادمة.