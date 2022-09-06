جامعة المشاغبين أحدث أعمال شيماء سيف مع بيومي فؤاد وحمدي الميرغني

أعلنت الفنانة شيماء سيف انتهائها من بروفات مسرحيتها الجديدة جامعة المشاغبين التى تقوم ببطولتها بجانب عدد كبير من النجوم على رأسهم بيومي فؤاد وإيمان السيد وأوس أوس، لعرضها بموسم الرياض.



ونشرت شيماء البوستر الدعائى للمسرحية عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة: استنونا يوم الأربعاء ١٤ سبتمبر إلى ١٧ ومسرحية جامعة المشاغبين مع أحلى نجوم.

تفاصيل مسرحية جامعة المشاغبين





مسرحية جامعة المشاغين بطولة بيومي فؤاد وشيماء سيف وحمدي الميرغني وأوس أوس وإيمان السيد وسليمان عيد ومصطفى البنا ومن إخراج محمد أوتكا.

شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها

وأحتفلت شيماء سيف مؤخرا بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم عدد كبير من أصدقائها المقربين وأفراد أسرتها وهو ماجعلها تتقدم إليها بالشكر لحرصهم على الأحتفال بعيد ميلادها.



ومن جانبها حرصت شيماء سيف على تقديم الشكر لجميع أصدقائها على هذه المفاجأة ونشرت فيديو من حفل أمس على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة، شكرا لأحلى أصحاب على اليوم الحلو اوي ده، شكرا أن عيد ميلادي يبقى وسط أجمل وأخف دم وأطيب قلوب، أصحابي وأخواتي وشكرا لحبيبتي وقلبي لولو اللى دايما بتحاول تسعدني ربنا ميحرمنيش منك أبدا يارب.

شيماء سيف تفقد الكثير من وزنها

وكشفت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لـ صدى البلد حقيقة ما تردد عن خسارتها 40 كيلوجرام من وزنها ، وإجراء عملية تكميم للمعدة . وقالت شيماء سيف: "هذه الأخبار غير صحيحة وبضحك عليها دائما ، كل يومين يطلعوا يقولوا كده، وطلعت رديت في مرة ولكن لقيت كل فترة بينزلوا نفس الخبر". وأضافت:" فوجئت بأحد المدربين يقول انه ساعدني على التخسيس وانه يتبع نظام غذائي معي وهو امر عار تماما من الصحة، وأنا لا أعرفه مطلقا". وتابعت شيماء سيف، قائلة: "أنا لم أجري اي عملية تخسيس، ووزني زي ماهو ماخستش ولا حاجة ، ومش عارفه بيستفادوا ايه من نوعية الأخبار دي".