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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مخزن قطن بقنا

حريق
حريق

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق محدود فى مخزن قطن بقرية البياضية شرق مدينة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد باندلاع حريق فى مخزن قطن بقرية البياضية، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

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من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بـ ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ، قبل أن يمتد للعقارات المجاورة، و أسفر الحريق عن تلف محتويات المخزن من القطن، دون أى خسائر في الأرواح.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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