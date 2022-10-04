الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مخزن قطن بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق محدود فى مخزن قطن بقرية البياضية شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد باندلاع حريق فى مخزن قطن بقرية البياضية، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بـ ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ، قبل أن يمتد للعقارات المجاورة، و أسفر الحريق عن تلف محتويات المخزن من القطن، دون أى خسائر في الأرواح.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.