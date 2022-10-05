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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رحاب كلمة السر.. خطة القبض على مستريح العقارات بالبساتين|خاص

اموال مستريح العقارات
اموال مستريح العقارات

مستريح العقارات..«يواصل صدى البلد، نشر نص التحقيقات في واقعة اتهام رئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات للتطوير العقاري لقيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية بالملايين» والمعروفة إعلامياً بـ«مستريح العقارات في البساتين».

وقال المتهم، في تحقيقات النيابة العامة،« أنه في يوم 17 أغسطس 2022، تلقيت إتصالاً هاتفياً من واحده كنت أعرفها، أسمها "رحاب" بينا شغل كتير وتعاملات مع بعض، أخبرتني خلالها أنها تريد أن تجلس معي في كافية بالقرب من منطقة المعادي، وبعدها اتفقنا على المعاد».  

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كارفور المعادي

وتابع المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق«ذهبت إلى المنطقة اللي كنا متفقين عليها، وبعدها كلمتني قالتلي تعالى هنتقابل قدام كارفور المعادي، وبعد دقائق معدودة لقيت مجموعة من الأهالي اجتمعوا حولي وخدوني على قسم الشرطة واتعملي محضر بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية بالملايين».

مستريح العقارات

وكانت وجهت النيابة العامة، للمتهم عدة إتهامات، منها:«النصب والأحتيال على المواطنين، بحجة توفير شقق سكنية لهم، والإستيلاء على مبالغ مالية بالملايين من المواطنين، واستعمال طرق احتيالية للنصب عليهم بإيهامهم بمشروع وهمي وذلك لطبيعة عملة كرئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات للتطوير العقاري بمنطقة البساتين.

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النصب علي المواطنين

وكشفت تحقيقات النيابة العامة،أنه في جلسة التحقيق مع المتهم وجهت له تهمة، الأستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة للمجني عليه محمد فهمي، وكان ذلك بأستعمال طرق احتياليه التي كانت من شأنها ايهامهم بمشروع وهمي على غير الحقيقه. 

وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة مستريح العقارات إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية في منطقة البساتين.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى ال "فيس بوك" تحت عنوان (مستريح البساتين إستولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم) متضمناً إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضى ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.

 تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة ، مفوضاً عن عدد 5 أشخاص آخرين بتضررهم من إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بالبساتين لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" وإلتزامهم بدفع الأقساط ، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة" أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ إتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه وتولت النيابة العامة التحقيق.

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