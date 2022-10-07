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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تغزلها بزوجها .. إطلالات بوسي وهشام ربيع تثير جدلا |شاهد

بوسى وزوجها
بوسى وزوجها

نشرت المطربة بوسي ، صور جديدة لها برفق زوجها مصفف الشعر هشام ربيع ، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وعلقت بوسي على الصورة:بحبه".

وظهرت المطربة بوسي ، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية ليجن رياضى وتوب أسود وهو ما كشف عن وزنها المفقود وعلق بعض المتابعين:"خست اوى".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.
 

كما ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.
 

لا تزال المطربة بوسي حديث السوشيال ميديا بعد أنباء طلاقها من مصفف الشعر هشام ربيع.

 

ولكن أنهت المطربة بوسي هذه الشائعات من خلال نشرها صورة جديدة لها برفقة زوجها على موقع التواصل الرسمى انستجرام.
 

وفى هذا السياق ننشر لكم اجمل اللقطات الرومانسية بين بوسي وزوجها.
 

وتصدر اسم بوسي صفحات التواصل الإجتماعي بعد أنباء الطلاق ومحركات البحث، مما جعل عددا كبيرا من رواد مواقعالتواصل الإجتماعي فيسبوك يتفاعلون مع الخبر بكتابة تعليق أو نشر فيديو.


 تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص بهعلى صورتها الوحيدة معه.

 

حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل الطلاق

لا يزال خبر طلاق بوسي يهز السوشيال ميديا وخاصة بعد انتشار صورة لزوج بوسي مع زوجته الأولى التي لاتتابعبوسي على مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل الجمهور يتساءل هل حدث صدام بين زوجة هشام ربيع الاولى وبوسيام لا وهل هي سبب في طلاقهما ام ليس لها علاقة بالأمر، وهل عاد زوج بوسي لطليقته الأولى ام لا؟، وحتى الآن لا يوجدرد من الطرفين على أنباء الطلاق المنتشرة بشكل رسمي او اى من هذه التساؤلات. حذفت المطربة بوسي صورها معزوجها بعد انباء طلاقهم بإستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت من عليها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

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