عليا الطلاق أبوظ الجوازة.. انفصال المطربة بوسي بعد 100 يوم من زفافها

عليا الطلاق أبوظ الجوازة مجرد جملة قالتها بوسي يوم زفافها بعد تعرضها لمضايقات بسبب الإزدحام الشديد فى حفل زفافها، وهو الأمر الذي أخذه الجميع بضحكات بما فيهم زوجها هشام ربيع الذي حاول تهدئتها واستكمال الحفل، ويبدو أن بوسي نفذت كلامها بعد ١٠٠ يوم جواز فقط، حيث ترددت أنباء على صفحات السوشيال ميديا بإنفصالها عن هشام ربيع بسبب الغيرة.





بوسي تحذف هشام ربيع من على الإنستجرام





وازدادت تلك الأخبار على السوشيال ميديا بعد قيام بوسي بحذف هشام من على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وحذفها للصور التى كانت تجمعها به من على الصفحة.



وفور تردد تلك الأنباء استرجع الكثيرون جملة بوسي والتى قالتها يوم زفافها “عليا الطلاق أبوظ الجوازة” وقاموا بإعادة نشرها مرة أخري وسط حالة من الإندهاش التى أصابتهم بسبب سرعة انفصالها عن زوجها كما ردد البعض.



حقيقة انفصال بوسي وهشام ربيع



طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما. ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا. وبتتبع حساب هشام ربيع عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.

بوسي تتجاهل الرد على أنباء طلاقها

ولم تخرج المطربة بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا. وبتتبع حساب هشام ربيع عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.

زواج بوسي من هشام ربيع

وفي أخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى.

