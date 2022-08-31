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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

أمين العسال
أمين العسال

أعلن المخرج تامر حمزة عن وفاة الفنان الشاب أمين العسال، بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أصدقائه.

وكتب تامر حمزة على صفحته الشخصية : ان لله وان اليه راجعون امين العسال في ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا امين علي قد طيبه قلبه وجدعنتك  سلام ياصاحبي الي ان نلتقي.
 

مشوار أمين العسال فى الفن

 أمين العسال بدأ مشواره الفني منذ سنوات ليست بالطويلة، وشارك فى عدد من الأعمال بادوار ثانوية منها وتبقى الأرض دائما وشمال يادنيا والمواطن برص.
 

وكان الراحل يمتلك موهبة تقديم البرامج حيث قدم برنامج قص برلنت واستضافه خلاله العديد من النجوم الشباب.

 

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وفاة الفنان الشاب أمين العسال

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