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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل الغيرة السبب .. طلاق بوسي وهشام ربيع حديث السوشيال ميديا

بوسي وهشام ربيع وزوجته
بوسي وهشام ربيع وزوجته الأولى منة

تصدرت المطربة بوسي التريند ومحركات البحث بعد تداول أخبار تفيد طلاقها من هشام ربيع، بعد ١٠٠ يوم زواج فقط.

الخبر تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا بسرعة البرق، وقام العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك بالتساؤل حول سبب طلاق بوسي من هشام ربيع، وتشير جميع الأخبار أن السبب وراء الطلاق الغيرة.

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غيرة بوسي من طليقة هشام ربيع



ويبدو أن الطلاق وقع بين بوسي وهشام ربيع بعد عودة المياه لمجاريها مع زوجته الأولي “منة محمد”،حيث قام هشام ربيع بالعودة إلى زوجته الأولي ، وهو ما تسبب فى غيرة بوسي وقامت بعمل بلوك لهشام ربيع، إلى أن تطور الأمر إلى الانفصال كما ردد البعض 

طلاق بوسي وهشام ربيع 
 

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.   ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا.   وبتتبع حساب هشام ربيع عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.

بوسي ترفض الرد على هاتفها

ولم تخرج المطربة بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا. وبتتبع حساب هشام ربيع عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.

زواج بوسي وهشام ربيع

وفي أخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى.

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