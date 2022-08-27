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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص ساخنة بين حسام حبيب والراقصة أوكسانا.. شاهد

حسام حبيب
حسام حبيب

حرص الفنان حسام حبيب على حضور حفل المطرب اللبناني راغب علامة والذي أقيم مساء الخميس الماضي بمدينة العملين الجديدة.

واللافت فى الحفل هو وصلة رقص قدمها حسام حبيب مع الراقصة اوكسانا على أغاني راغب علامة فى الحفل وسط تصفيق حاد من الحضور.

حسام حبيب وسارة الطباخ فى حفل العلمين 

وظهر حسام حبيب، والمنتجة سارة الطباخ في حفل المطرب راغب علامة في الساحل الشمالي، بعد الخلاف الذي نشب بين سارة الطباخ وشيرين عبد الوهاب، وبعدة أزمة طلاق شيرين من حسام. كما قام حسام حبيب، بالغناء في حفل راغب علامة، والصعود إلى المسرح وتقديم بعض الأغاني للجمهور في رسالة منه للعودة على الساحة الغائية مجدداً وتجاوز الازمة الاخيرة.

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رسالة حسام حبيب للإعلام

يذكر أن حسام حبيب رد على تصريحات والده عن الفنانة شيرين والتي سخر منها بسبب تقبيل يد الطبيب.

 وكتب  حسام حبيب عبر ستوري  حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "إلي كل وسائل الصحافة والإعلام أي بيانات أو آراء شخصية لأي شخص أي كان غير شخصي فهي لا تمثلني أو تمثل رأي".

والد حسام حبيب يسخر من شيرين

وكتب حسين حبيب ، والد الفنان حسام حبيب منشورًا جديدا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخر فيه من موقف الفنانة شيرين عبد الوهاب - بعد تقبيل يد طبيبها النفسي.

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