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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز البالون الهش

خبز هش
خبز هش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل خبز البالون الهش و اللذيذة بشكل مضمون و بمذاق لا يقاوم. 
 

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المقادير طريقة عمل خبز البالون الهش والذيذة 

 

كوب حليب

٢ و نصف  كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

للتغميس:

نصف كوب حليب

كوب سمسم
 

طريقة عمل خبز البالون الهش و اللذيذة 
 

في وعاء نخلط كلاً من الحليب والسكر والخميرة ونحرك جيداً ونتركها جانباً حتى تتفاعل معاً .

في وعاء عميق  نضع كلاً من الدقيق والملح ونصب فوقهم الحليب والخميرة والسكر ونعجنهم حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة .

نقطع العجينة إلى كرات متساوية ونغمس كل كرة بالحليب  ثم السمسم ونغطيهم لعشر دقائق .

ثم نأخذ كل كرة نفردها بالنشابة او الشوبك بشكل دائري ولكن سميك قليلاً ونقطعها أربع مثلثات بهذا الشكل حتى تنتهي كل الكمية ثم نضع  المثلثات على ورق زبدة ونغطيهم .

نحمي زيت القلي ونضع العجينة فيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة وتنتفخ .

بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من تحضير وصفتنا نحشيها  بالمذاق المفضل.

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