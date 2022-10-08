تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل خبز البالون الهش و اللذيذة بشكل مضمون و بمذاق لا يقاوم.



المقادير طريقة عمل خبز البالون الهش والذيذة

كوب حليب

٢ و نصف كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

للتغميس:

نصف كوب حليب

كوب سمسم



طريقة عمل خبز البالون الهش و اللذيذة



في وعاء نخلط كلاً من الحليب والسكر والخميرة ونحرك جيداً ونتركها جانباً حتى تتفاعل معاً .

في وعاء عميق نضع كلاً من الدقيق والملح ونصب فوقهم الحليب والخميرة والسكر ونعجنهم حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة .

نقطع العجينة إلى كرات متساوية ونغمس كل كرة بالحليب ثم السمسم ونغطيهم لعشر دقائق .

ثم نأخذ كل كرة نفردها بالنشابة او الشوبك بشكل دائري ولكن سميك قليلاً ونقطعها أربع مثلثات بهذا الشكل حتى تنتهي كل الكمية ثم نضع المثلثات على ورق زبدة ونغطيهم .

نحمي زيت القلي ونضع العجينة فيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة وتنتفخ .

بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من تحضير وصفتنا نحشيها بالمذاق المفضل.