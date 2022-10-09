حقوق النواب: توالي الإفراج عن المحبوسين يبعث التفاؤل بشأن جدية الحوار الوطني

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي جاء كاشفا عن وجود إرادة وطنية حقيقية للإصلاح السياسي.

وتابع أبو العلا لـ صدى البلد أن توالي الافراجات بشكل مكثف بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، سيكون من شأنه خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية وبث حالة من التفاؤل بشأن جدية الحوار المواطنين الأمر الذي يبشر بنجاحه .

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة لم تكتفي بعمليات الإفراج عن المحبوسين فقط بل أعلنت عن تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، وهو ما يؤكد سعي الدولة في خلق فرصة جديدة لهؤلاء المفرج عنهم بالانخراط مرة أخرى بالمجتمع.