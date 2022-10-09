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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك.. ولمحدودي الدخل.. أرخص هاتف من أوبو بمواصفات فائقة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

تسريبات تكشف مواصفات هواتف فيفو الرائدة iQOO Neo 7 .. صور

 

كشفت تسريبات عدد من المواصفات والصور الخاصة بسلسلة فيفو الرائدة iQOO Neo 7 والتي ستضم تقنيات متميزة للغاية، ستجعلها تنافس مع هواتف سامسونج و شاومي، حيث ستحصل السلسلة الجديدة على عدد من التحسينات والترقيات مقارنة بسابقتها العام الماضي.

 

بعد اكتشاف 303 ثغرات أمنية هذا العام.. اعرف المتصفح الأضعف في العالم


أفاد فريق Atlas VPN أنه تم العثور على 303 ثغرات أمنية في متصفح جوجل كروم Google Chrome هذا العام وحده، من بينها 6 ثغرات أمنية شديدة الخطوة، والتي تعرف باسم يوم الصفر ، وعلى الرغم من أن جوجل تحاول إصلاح ذلك طوال الوقت إلا أن متصفحها هو الأضعف على الإطلاق.

 

أرخص موبايل بأفضل المواصفات بـ 2600 جنيه.. تفاصيل

 

تعد هواتف نوكيا الذكية من أفضل الهواتف التي تجمع بين السعر الرخيص وتلبية الاحتياجات التكنولوجية الأساسية للمستخدمين، حيث توفر الكاميرا الجيدة والشاشة الكبيرة وبطارية تمتد لساعات طويلة، مع أداء قوي.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك.. هذه التطبيقات تسرق كلمات مرورك

 

حذرت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك جميع مستخدميها من أن هناك أكثر من 400 تطبيق ضار على هواتف آيفون وأندرويد، يقومون باختراق حسابات فيسبوك، من خلال سرقة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

 

لمحدودي الدخل.. أرخص هاتف من أوبو بمواصفات فائقة

 

تتمتع هواتف أوبو بشعبية كبيرة بين المستخدمين نظرا لإمكانات الكاميرا الخاصة بها والبطارية الكبيرة مع الأسعار المناسبة التي تستهدف محدوي الدخل والفئة المتوسطة والشباب، مع توفير الاحتياجات التكنولوجية التي يريدها المستخدم.  

 

 

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