أخبار التعليم| توزيع حلاوة المولد على الطلاب والمعلمين في مدرسة بدمياط.. وثيقة سرية تكشف مشاركة مصر في أول هبوط بشري على القمر.. و1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بعلم مصر وفقرات الإذاعة .. صور احتفال المدارس بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت المدارس اليوم مع انطلاق ثاني أسبوع دراسة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر .

توزيع «حلاوة المولد» على الطلاب والمعلمين في مدرسة بدمياط |صور

شهدت مدرسة بنت الشاطئ الاعدادية بدمياط قيام إدارة المدرسة بتوزيع “حلاوة المولد” على الطالبات والمعلمين مع انطلاق ثاني أسبوع دراسي اليوم.

أستاذ فلك: لا سلطة لأي دولة على الفضاء ويحظر فيه استخدام أسلحة نووية

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ومركز تعليم الفلك بمصر، بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي ”World Space Week”، ندوة بعنوان “يوم الفضاء العالمي".

إنشاء وحدة للتواصل ودعم المعلمين بالمديريات في المحافظات

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا لهم.

لا تضاف للمجموع.. خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل

تسعي وزارة التربية والتعليم إلى الارتقاء بمهارات الطالب من خلال المشروعات البحثية لصفوف النقل والتى يكتسب الطالب من خلالها مهارات بحثية كثيرة وأيضا التعاون مع زملائه الطالب ومناقشة المشروع مع المدرس.

سري جدا.. وثيقة تكشف مشاركة مصر في أول هبوط بشري على القمر| صور

وقالت الدكتورة سمية سعد رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ممثل مصر بمكتب الفلك التابع للاتحاد الفلكي الدولي خلال فاعليات الندوة، إن المعهد كان له العديد من الإسهامات العلمية في مجال الفضاء علي المستوي المحلي والدولي، وأن المرصد كان واحدا من ضمن 5 مراصد دولية شاركت في تحديد أول هبوط بشري علي القمر.

القومي للبحوث: إجراء دراسات إكلينيكية عن تأثيرات التغيرات المناخية والموسمية على صحة الأطفال

قالت الدكتورة أمل سعد حسين مقرر محور الصحة بصالون العلمي للتغيرات المناخية ، إن هذا الصالون العلمى سيركز على المخرجات البحثية التى تربط التغيرات المناخية بالصحة العامة من خلال محوريين مهمين من محاور التغيرات المناخية أولها هي مخرجات بحثية فى محور التأثيرات الصحية للتغيرات المناخية المعدية الحساسة للتغيرات المناخية واستراتيجية التكيف من خلال الأبحاث المشروعات البحثية التى تمت فى معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالتعاون مع هيئة الأرصاد المصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والتعاون مع معهد ليزا بفرنسا، وكذلك يتناول عرض الدراسة التى تم فى معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية عن تأثيرات التغيرات الموسمية على صحة الأطفال فى مصر.

القومي للبحوث: تدوير قش الأرز ولب قصب السكر يساعد في إعادة تكوين الفك

قالت الدكتورة أمل سعد حسين مقرر محور الصحة بصالون العلمي للتغيرات المناخية ، إن المخرجات البحثية فى محور تدابير التخفيف ، والذى تناول استغلال بعض المخلفات الزراعية الضارة بالبيئة ، فى تحضير وتقييم بعض المستحضرات الصيدلية مما بحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة ، وهذه الدراسات تمت فى معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، وكذلك انتاج وتقييم مركبات علاجية جديدة وانتاج مبيدات حيوية آمنة تماما للإنسان والحيوان والنبات والبيئة ومضادة للبعوض الناقل للعديد من الأمراض من مخلفات الفاكهة والخضروات، من خلال التقنيات الحيوية والتى تمت فى معهد بحوث التقنيات الحيوية.

بدء الموسم الرابع لمشروع مراكز الفنون بجامعة القاهرة.. تفاصيل

أعلن مركز الفنون بجامعة القاهرة عن بدء الموسم الرابع من مشروع مراكز الفنون بالجامعات في مرحلته الثانية للعام الجامعي 2022 - 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم أبنائها الموهوبين في مختلف المجالات وصقل مهاراتهم المختلفة ودعم روح التنافس بينهم.

1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة حلوان بمناسبة المولد النبوي |تفاصيل

أعلنت جامعة حلوان أن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان قد وافق على صرف مكافأة ألف جنيه العاملين بالجامعة وكذلك (العمالة المتعاقدة - الموديلات - المنتدبين - المراكز - الوحدات الإنتاجية – المكافآت الشاملة)، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

تكريم معلمين بالغربية وإحالة آخرين للشئون القانونية لعدم انضباطهما

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم خلال جولة ميدانية سير فعاليات الحصص الدراسية، وشملت الجولة العديد من مدارس إدارتي غرب وشرق طنطا، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد البعثة المصرية الألمانية لتوثيق آثار الجبل الغربي بأسيوط

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد البعثة المصرية الألمانية لمشروع توثيق مقابر عصرى الانتقال الأول والدولة الوسطى بالجبل الغربي بمحافظة أسيوط.

الحياة بعد الستين.. مجلة صوت جامعة القاهرة تحتفي بـ اليوم العالمي للمسنين

احتفت مجلة صوت الجامعة الصادرة عن جامعة القاهرة، باليوم العالمي للمسنين، بإصدار ملف خاص يتناول الحياة بعد سن الستين، وما تمثله من بداية جديدة ومختلفة لبعض الأفراد الذين وصلوا لسن "المعاش"، لاسيما وأن العديد من الشخصيات الناجحة قد حققت شهرتها الكُبرى بعد بلوغ سن الستين.