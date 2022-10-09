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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الموسم الرابع لمشروع مراكز الفنون بجامعة القاهرة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز الفنون بجامعة القاهرة عن بدء الموسم الرابع من مشروع مراكز الفنون بالجامعات في مرحلته الثانية للعام الجامعي 2022 - 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم أبنائها الموهوبين في مختلف المجالات وصقل مهاراتهم المختلفة ودعم روح التنافس بينهم.

ويستهدف مشروع مراكز الفنون بالجامعات محو الأمية الفنية لطلاب الجامعات غير المتخصصين وتدريبهم وتكوين كوادر فنية جديدة في العديد من المجالات الفنية، كما أن المرحلة الثانية من هذا الموسم تتضمن مجالات الغناء، والتمثيل، والموسيقى، والفنون الشعبية والاستعراضية، والفنون التشكيلية بمجالاتها المختلفة.

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رئيس جامعة القاهرة يؤكد على ضرورة التدريب المستمر فى مجال التمريض

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الخشت: جامعة القاهرة حريصة على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لجميع منسوبيها

شروط الاشتراك 

وأوضح المعهد أن آخر موعد للاشتراك 21 أكتوبر الجاري، وأن شروط الاشتراك تتمثل في أن يكون الطالب مقيدا بالفرق الدراسية من الأولى إلى الثالثة بكليات الجامعة غير المتخصصة، وأن يكون على استعداد للمشاركة في المسابقة النهائية بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية.

على الجانب الآخر، لا يقتصر دور جامعة القاهرة على الجانب التعليمي فقط، وإنما تهتم أيضًا بالجانب الإبداعي وتنمية القدرات الفنية والثقافية للطلاب، وخلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، ونشر الوعي بين طلابها ودعمهم المستمر في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في تثقيف وبناء شخصية الطلاب وتوسيع أفقهم. 

 

 

مركز الفنون بجامعة القاهرة مراكز الفنون بالجامعات الدكتور أشرف صبحي الموسم الرابع محو الأمية مجالات الغناء جامعة القاهرة

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