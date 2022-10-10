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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق عين شمس تنظم الفعالية الأولى لمبادرة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس الفعالية الأولى لمبادرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إفريقيا من خلال استضافتها لورشة عمل حول "إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وانعكاساته على مصر والدول النامية الأخرى في المنطقة"، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق الحادى عشر من أكتوبر الجارى الساعة ١٢ ظهراً.

وأعلنت لجنة القانون الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال UNCITRAL) على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء فعاليات مبادرتها " أيام الأونسيترال في إفريقيا) وذلك انطلاقا من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983677454427000832/ 
وتهدف المبادرة إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لقانون الاستثمار الدولي وتحديد إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

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ويتحدث في الندوة سكرتير الأونسيترال ومديرة قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، وعددا من الخبراء في تسوية المنازعات من كبار القضاة المصريين وكذلك من بين ممثلي مكاتب المحاماة في مصر.

 

وبالإضافة إلى أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي أول جامعة إفريقية تفتتح هذه المبادرة التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، فإنها كلية الحقوق المصرية الوحيدة التي عقدت مثل هذه الشراكة مع الأونسيترال. كما أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي الكلية العربية الوحيدة التي تنظم فعاليتين مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وذلك حيث أن الأونسيترال سيشارك كلية الحقوق في تنظيم مؤتمرها الدولي المنعقد في 5 و6 نوفمبر حول التنمية المستدامة، وستكون الشراكة في المؤتمر في المحور المتعلق بفض المنازعات في مجال البيئة.

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