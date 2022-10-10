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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. فرص عمل بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم..التفاصيل غدا.. حقوق عين شمس تنظم الفعالية الأولى في أفريقيا لمبادرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

غدا.. حقوق عين شمس تنظم الفعالية الأولى في افريقيا لمبادرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس الفعالية الأولى لمبادرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إفريقيا من خلال استضافتها لورشة عمل حول "إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وانعكاساته على مصر والدول النامية الأخرى في المنطقة"، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق الحادى عشر من أكتوبر الجارى الساعة ١٢ ظهراً.

 

اليوم.. إنطلاقة زاهية للاحتفال بميلاد كورال جديد في سماء جامعة عين شمس

ينظم قطاع التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس احتفالية فنية بمناسبة الذكرى ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، يحييها كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، على مسرح كلية التربية النوعية بالعباسية في تمام السادسة من مساء غد الإثنين.

 

احصل على فرصة عمل بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.. البحث العلمى تعلن التفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم  تتوفر فرص عمل بالمعهد كباحث أكاديمي ضمن برنامج  برنامج التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بالمعهد .

 

تغيرات المناخ ومستقبل قطاعات النقل والسيارات والطاقة ورشة عمل بكلية تكنولوجية التعليم بحلوان| اليوم

تنظم كلية التكنولوجية والتعليم جامعة حلوان، اليوم، ورشة عمل عن تغيرات المناخ ومستقبل قطاعات النقل والسيارات والطاقة.


 

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