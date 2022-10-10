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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تغيرات المناخ ومستقبل الطاقة .. ورشة عمل بكلية تكنولوجيا التعليم بحلوان| اليوم

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تنظم كلية التكنولوجية والتعليم جامعة حلوان، اليوم، ورشة عمل عن تغيرات المناخ ومستقبل قطاعات النقل والسيارات والطاقة.

وتناقش ورشة العمل مجموعة من المحاور فى ضوء التغيرات المناخية وما فيها من فرص وتحديات ، حيث سوف يتم مناقشة مساهمة القطاعات الاقتصادية في تغيرات المناخ، ورصد التغيرات المناخية بين الواقع و التنبوءات، كما سيتم مناقشة مشروعات المجلس البريطاني-القاهرة في مجابهة تغير المناخ، وما هي مساهمة قطاع النقل في تغيرات المناخ.

كما سيناقش ورشة العمل إيضآ مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27 مصر 2022، وسياسات الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول للمستويات الصفرية عام ٢٠٥٠، دور البحث العلمي في معالجة تغيرات المناخ.

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ويشارك الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، للحديث عن مستقبل السيارات الكهربائية عالميا و محليا، ويتحدث الدكتور صبري علام عن مساهمة قطاع النقل في تغيرات المناخ.

كما يتحدث الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن المهارات الخضراء وفرص عمل المستقبل.

وعلي جانب آخر تنظم أسرة من أجل مصر المركزية، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان، احتفالية المولد النبوى الشريف.

ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء العام الجامعى 2022-2023 وتأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية.

وتقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، والطالب إسلام بيومى الأخ الأكبر للأسرة، والطالب على السيد رئيس اتحاد الطلاب .

وتنطلق فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وذلك بحضور الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، والفنان ماهر إسماعيل والذي أبدع في "مولاي" أمام   الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

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