ذمته بريئة.. كيف انتهت قصة شيرين وحسام حبيب؟

تصالح شيرين وحسام حبيب .. تطور جديد في قصة الثنائي بعد مشوار طويل من الزواج وحتى الانفصال وكواليس خاصة من حياة شيرين عبد الوهاب أثناء زواجها من حسام دفعتها للخلاص من تلك العلاقة، حتى خرجت للإعلام تروي تفاصيل ما حدث لها على يد حسام حبيب، حتى وصل الأمر لساحات القضاء بعد الدعاوي والقضايا بينهما .

أعلن اليوم المحامي ياسر قنطوش ، تصالح شيرين وحسام حبيب، حيث أصدر بيان رسمي بصفته محامي شيرين عبد الوهاب، أكد فيه التصالح مع طليقها واستقرار الأمور بينهما فيما يخص القضايا .

تصالح شيرين وحسام حبيب

وقال ياسر قنطوش في بيانه، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنها تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

واختتم قنطوش بيانه قائلًا: نهيب بالصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة، وفي النهاية تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب.

تصالح شيرين وحسام حبيب

حقيقة عودة شيرين وحسام حبيب

بالطبع تساءل الكثير عن عودة شيرين وحسام حبيب بعد هذا البيان الرسمي عن التصالح والاحترام المتبادل بينهما كما أعلن المحامي على لسام الفنانة ، لكن الأمر مقتصر فقط على التصالح في القضايا التي كانت بينهما بسبب الخلافات التي ضربت علاقتهما مؤخراً، حيث تم التصالح فيها، وذلك بعيداً تماماً عن علاقتهما الشخصية، أي أن أنباء عودة شيرين وحسام حبيب غير صحيحة لكنه تصالح خاص بقضايا فقط وليس تصالح وزواج من جديد .

شيرين وحسام حبيب

قضية شيرين وحسام حبيب

وخلال الأشهر القليلة الماضية ، كشفت شيرين عبد الوهاب العديد من التفاصيل حول علاقتها بحسام حبيب، واتهمته بسرقة سيارتها المرسيدس من أمام منزلها والنصب والكثير من حقوقها المادية، وكذلك قصة حلق شعر شيرين وضربها وإهانتها على يد طليقها حسام حبيب .

وبدأت شيرين وحسام حبيب في اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد بعضهما واتهامات متبادلة ، حيث قام حسام حبيب بالتحرك قانونيا ضدها بعد الاتهامات التي وجهتها له، وبعدها قامت شيرين عبد الوهاب بتكليف المحامي ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد طليقها حسام حبيب وذلك لعدم التعرض لها ولبناتها أيضاً، وهو ما تم إعلان التصالح فيه اليوم .

شيرين

تفاصيل أزمة شيرين وحسام حبيب

وجاء بيان تصالح شيرين وحسام حبيب يقلب الموازين بعدما أكد فيه المحامي أن الفنانة " تكن كل احترام وتقدير لحسام حبيب" ، وهو تحول جذري في قصة شيرين وحسام حبيب بعد أشهر طويلة من الملاسنات والتفاصيل التي روتها شيرين عن طليقها وهجومها عليه عدة مرات .

ومن ضمن تصريحات شيرين السابقة عن حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي : "حسام ضربنى وسحلنى على الأرض وهو اللى حلق لى شعرى، وأنا عاوزة حقى منه" .

شيرين وحسام

وتابعت شيرين :"أنا بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح فى يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسى يتجوز ويبعد عنى".

واستكملت : "أنا اتجوز قرد وما أرجعش ليه تانى .. كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل تقريبًا، ولا بيخرج ولا بيشوف أهله ولا أصحابه وكل همه حب الامتلاك، وكنت محبوسة 24 ساعة فى أوضة نومى مش بعمل حاجة، قاعدة بس.. أنا كنت عايشة زى الفئران فى المصيدة".

كما وجهت له اتهام بالسرقة فقالت شيرين : "حسام حبيب سرق العربية من قدام البيت مستغلا تواجدى فى الساحل.. وكنت متكفلة بمصاريف بيته التانى واللى فيه والد حسام حبيب ووالدته.. طول عمره ما بيشتغلش، وأهله باصين لى فى كل حاجة".