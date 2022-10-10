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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك جديد.. ندى موسي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ندى موسى متابعهيا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندى موسى في الصور بإطلالة جديده متميزة، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة.

وكتبت ندى موسى: "لوك جديد، حياه جديدة".

كشفت الفنانة  ندى موسى، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دخول كلية الفنون الجميلة، ولكن مجموعها لم يؤهلها للالتحاق بالكلية.


وأضافت ندى موسى، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها درست الأدب الإنجليزي، ولكنها لم تذهب لحضور المحاضرات في الجامعة مطلقًا بسبب عملها.


وتابعت الفنانة ندى موسى، أنها ترفض أي دور فيه رقص، قائلة “كانوا يسخرون من رقصي في طفولتها ويشبهوني بالباليه المائي والرقص التعبيري”.

وأكملت ندى موسى: “دخلت الوسط الفني بالصدفة"، لافتة إلى أنها فوجئت بعرض عمل آخر لتشارك فيه”.

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