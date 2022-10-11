ارتفاع متوقع في أسعار بعض الخضراوات| اعرف السبب من نقيب الفلاحين

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه في هذا التوقيت من العام يكون هناك زيادة طفيفة في أسعار بعض الخضروات مثل البطاطس والطماطم لأننا في فترة مابين الشتاء والصيف .

وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الازمة الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار الخامات، إضافة إلى ارتباك سلاسل الإمداد ونتوقع تواجد ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات".

وتابع حسين أبو صدام :" نحن في فترة فاصل بين العروة الصيفية والشتوية في بعض الخضروات ، وقد نشهد ارتفاع في أسعار بعض الخضروات لمدة 20 يوم وتعود الأمور لطبيعتها مرة أخرى ".

واكمل حسين أبو صدام :" نحن في بداية العروة الشتوية ونهاية الصيفية وبالتالي ترتفع أسعار الطماطا في هذه الفترة لكنها تعود للانخفاض مرة اخرى قريبا، وهناك ارتفاع في الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف الفترة الأخيرة ".

ولفت حسين أبو صدام :" كيلو الطماطام ممكن يوصل لـ 10 جنيه في فترة الفاصل بين العروة الصيفية والشتوية ".

وتابع حسين أبو صدام :" سعر توريد الأرز للتموين ضعف العام الماضي ولا توجد مشكلة في توريد الأرز ".