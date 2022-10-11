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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: المساجد استعادت دورها التنويري والتربوي والثقافى فى عهد السيسى

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال انطلاق العديد من الندوات والدروس الدينية بمشاركة كبار علماء وزارة الاوقاف والائمة والواعظات والاساتذة بجامعة الازهر الشريف، مؤكداً أن المساجد المصرية وعلى مستوى الجمهورية استعادت دورها الريادي والتربوي والتثقيفي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

واعتبر " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم، الاقبال الكبير من الاسر المصرية "الأبناء والاباء والامهات" على مختلف المساجد التابعة لوزارة الاوقاف بمثابة الثمرة الحقيقية لتحديث وتطوير الخطاب الدينى موجهاً تحية قلبية لجميع العلماء الاجلاء والاساتذة الكبار على جهودهم الكبيرة فى الاهتمام بملف الوعى لتوعية جميع رواد المساجد بامور الدين والدنيا . 

ووجه النائب السيد شمس الدين تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف " المستنير " ولجميع قيادات هذه الوزارة المهمة التى تعددت ادوراها ليس فى تنظيم هذه الفعاليات ولكن على الاحترافية والاداء رفيع المستوى فى عملية التنظيم، مؤكداً أن نهج وزارة الاوقاف وسياساتها اصبحت نموذجاً متفرداً فى الاداء واصبح العمل داخل هذه الوزارة يسير باسلوب علمى ومهنى غير مسبوقين فى تاريخ وزارة الأوقاف. 

وقال النائب السيد شمس الدين، إن  الدكتور محمد مختار جمعة حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تطهير جميع المساجد بما فيها الزوايا الصغيرة اسفل العمارات من جميع اصحاب الافكار الارهابية والتكفيرية ولم يعد هناك تكفيرى او متطرف واحد يعتلى منابر مساجد الله او يلقى درساً واحداً داخل أى مسجد على مستوى الجمهورية . 

السيد شمس الدين وزارة الأوقاف مجلس النواب الأوقاف الدروس الدينية علماء وزارة الأوقاف

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