حياة كريمة.. تجهيز المباني بالأثاث والأدوات اللازمة تمهيداً للافتتاح الرسمي في الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتجهيز المباني الحكومية بالأثاثات اللازم بقري مركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة تمهيداً للإفتتاح الرئاسي.



جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة والسكرتير العام، ومنال الغندور وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد صالح ممثل القوات المسلحة والمسئول عن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، وممثلي دار الهندسه استشاري مبادرة حياه كريمه ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق ، و غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين .



وناقش " مختار " خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية في قرية الحصص وقرية الأحمدية وقرية محلة انجاق والمقرر افتتاحهم في الافتتاح الرئاسي.

ووجه بالانتهاء من كافة أعمال التنفيذ لجميع المشروعات بالقري المذكورة وايضا جميع قري المبادرة.



وأكد " مختار " علي أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات .



وشدد علي أن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهناك حالة ترقب عالمية لافتتاح أعظم مبادرة في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم فلا توجد دوله من قبل قامت بتطوير الخدمات لأكثر من 60% من سكانها دفعة واحدة.



ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة المباني بالأثاث والأدوات اللازمة لعملية التشغيل والتنسيق الكامل بين كافة الجهات وتدريب الكوادر البشرية علي نظم العمل وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمة للمواطنين علي أكمل وجه.. وسرعة الانتهاء من تركيب كافة العدادات الكوديه لجميع المباني الحكومية وتفعيل الخدمة.



ووجه "المحافظ " بالتنسيق الكامل بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لمعاينة كافة الطرق المستهدف رصفها لتلافي اي معوقات وحلها والانتهاء من جميع الاعمال في كافة مشروعات المبادرة في ال26 قرية بمركز شربين التزاما بالبرامج الزمنية.

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