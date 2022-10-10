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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 32 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. 


وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق اسفرت عن تحرير 32 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.


وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر.


وقد أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن المنصورة وبلقاس و شربين والمطرية  وتمي الأمديد وان الحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 2محضر  نقص وزن 3محاضر مواصفات ومحضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر إعاقة الحملة عن أداء عملها ومحضر تجميع بطاقات تموين و10 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و7محاضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) ومحضر عدم الالتزام بأسعار الأرز و محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحضر سلع بدون فواتير و محضر عدم إعلان عن المخازن ومحضر عدم وجود سجل صناعي و محضر عدم تدوين أسعار. 


وقال إنه تم التحفظ على 40 كرتونة سناكس و10 كراتين سلاكات أذن و 240 علبة لبان و240 كيس شيكولاتة و50 كجم أرز أبيض و8كجم حلوى المولد و20 عروسة مولد و6 كجم ملبن وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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محافظ الدقهلية الدقهلية مباحث التموين الحملات التموينية الدكتور أيمن مختار وزارة التموين بالدقهلية

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