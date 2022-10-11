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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعضها عربية.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

تشاو لي جيان
تشاو لي جيان

نشر متحدث الخارجية الصينية تشاو لي جيان، عبر "تويتر" مقتطفات من تصريح الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك حول خطط البنتاجون قبل عشرين عاما للسيطرة على 7 دول في العالم.

واقتبس لي جيان عنوان تغريدته من كلمات كلارك: "عندما لا تمتلك سوى المطرقة فإنك سترى جميع الأشياء حولك مسامير".

ونشر خطاب كلارك في نادي الكومنولث بكاليفورنيا عام 2007 بعنوان "حان وقت القيادة" باسم الواجب والشرف والوطن، الذي يروي فيه كيف أن مسئولا في هيئة الأركان في العام 2001 كشف عن مخطط استراتيجي سري لوزارة الدفاع الأمريكية لمهاجمة وتدمير 7 دول في غضون 5 سنوات.

وأوضح أن الدول المقصودة هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران.

وأكد أن مسئولي البنتاجون أنفسهم حينها لم يدركوا المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام العسكرية الملقاة على عاتقهم.

وغالبا ما يعلق لي جيان على سياسات الولايات المتحدة والغرب من خلال صور ينشرها عبر "تويتر"، حيث أشار في وقت سابق إلى سوء فهم واشنطن لمعنى عبارة "المجتمع الدولي" واتهمها بتشكيل خطر حقيقي على البشرية جمعاء، كما سخر من خطاب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج حول طبيعة الحلف الدفاعية.

الخارجية الصينية البنتاجون دول تدمير المهام العسكرية

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