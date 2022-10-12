عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلومبرج: صادرات الوقود الصينية قد تنعش سوق الديزل العالمية

صادرات الوقود الصينية
صادرات الوقود الصينية قد تنعش سوق الديزل العالمي

نشرت وكالة بلومبرج الشرق تقريرا حول، صادرات الوقود الصينية، وقالت إنه من المتوقّع أن توفّر تدفقات صادرات الوقود الصينية بعض الانتعاش لسوق الديزل العالمية الضيقة، قبل فرض عقوبات جديدة على التدفقات روسيا التي قد تضغط على الإمدادات.

وخصّصت الصين مؤخراً لشركات التكرير أكبر حصة لتصدير الوقود هذا العام، ويتوقّع التجار أن يُعطى إنتاج الديزل أولوية كبيرة لأنه أكثر ربحية للمنتجين مقارنةً بالمنتجات الأخرى مثل البنزين. 

أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022

زادت أوروبا بالفعل وارداتها من الديزل من الشرق الأوسط وآسيا في الوقت الذي تُسارع فيه المنطقة إلى تجديد مخزوناتها من الطاقة قبل حلول الشتاء والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

أوروبا توقف تسليم الوقود الروسي 

ومن المقرّر أن يوقف الاتّحاد الأوروبي جميع عمليات تسليم الوقود المنقولة بحراً من نوع "الديزل" وكذلك المنتجات النفطية المكرّرة الأخرى في أوائل العام المقبل من روسيا، والتي تعد أكبر مورد خارجي لها. كما تُقدّر شركة "إف جي إي" (FGE) الاستشارية أن مخزونات الديزل ووقود الطائرات عبر خمسة مراكز تجارية عالمية عند أدنى مستوى موسمي منذ عام 2005، ما يجعل التدفقات الصينية أكثر جاذبية للمستهلكين.

"طالما لا يزال الاقتصاد الصيني ضعيفاً ومخزونات المنتجات مرتفعة، فهناك حوافز تشجّع شركات التكرير إلغاء المخزون والتصدير"، وفقاً لميشال ميدان، مدير برنامج أبحاث الطاقة الصينية في معهد "أكسفورد" لدراسات الطاقة في المملكة المتحدة.

تسعى بكين إلى تصدير كميات كبيرة من الوقود للمساعدة في إنعاش اقتصادها الذي تضرّر من الإغلاقات بسبب تفشي كورونا وتراجع سوق العقارات. كما حصلت شركات التكرير والتجار على 15 مليون طن من الحصص الجديدة، التي يمكن ترحيلها إلى الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لمستشار الصناعة "جي أل سي".

تُعدّ الأرباح الناتجة عن إنتاج الديزل حالياً الأقوى مقارنةً بأنواع وقود النقل الأخرى في آسيا، حيث تبلغ هوامشها نحو 44 دولاراً للبرميل. فهي تقترب من 36 دولاراً لوقود الطائرات، في حين تكافح شركات التكرير للاستفادة من البنزين. كما ارتفعت هوامش الديزل في الولايات المتحدة بعد إغلاق عدد كبير من المصافي بسبب الصيانة الموسمية.

تدفّقات الصين 

ومن المرجح أن يرتفع إجمالي صادرات الوقود من الصين بمقدار 500 ألف برميل يومياً ليصل إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل بحلول نهاية العام، وفقاً لـ"أف جي إي" FGE)). وينبغي أن يقطع هذا شوطاً في مساعدة أوروبا على سدّ عجزها في إمدادات الديزل. يُتوقّع أن تشهد المنطقة فجوة في العرض تبلغ 1.19 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع، حسبما قال ريتشارد جوري، رئيس تطوير المنتجات في "إنرجي إسبيكتس" في سنغافورة.

في حين أن زيادة صادرات الصين ستوفر بعض الراحة للسوق، فمن غير المرجح أن تغطي فجوة العرض في أوروبا هذا العام بالكامل، وفقاً لموكيش ساهديف، رئيس قسم التكرير وتجارة النفط في "ريستاد إنرجي". مُضيفاً أن شركات التكرير قد تكافح أيضاً لتعزيز عملياتها بشكل كاف للوفاء بحصة 15 مليون طن بحلول نهاية العام.

قال ساهديف "سيتعيّن على هذه الشركات تشغيل نظام التكرير الخاص بها بمعدلات أعلى بـ2.5-3 مرات"، مقدراً أن البلاد تصدّر حالياً ما يقرب من 600 ألف برميل يومياً أقل من الوقود، مقارنة بالمعدلات التي كانت عليها قبل الوباء.

صادرات الوقود صادرات الوقود الصينية سوق الديزل تصدير الوقود البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

مفاجأة.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تطالب البلدان الغنية بإنهاء أزمة ديون الدول الأكثر فقرًا

حكم من توضأ لصلاة الفجر ولكن غلبه النوم

سعر صرف الدولار والعملات في البنوك اليوم الأربعاء 12-10-20222

روسيا وفنزويلا تدينان التدخل الأمريكي في شئون الدول

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 16 ربيع الأول 1444

مفاجأة مدوية .. الأهلي أقل الأندية تدعيماً للصفقات في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ